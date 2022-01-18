Какие марки подняли цены на автомобили с начала года

23 марки, представленные в России, успели поднять цены на новые автомобили с 1 по 15 января 2022 года. В их числе - лидеры отечественного рынка.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", модели Lada в среднем подорожали на 3,3 процента, диапазон роста цен составил 1,5 - 8 процентов.

Обновили продуктовую линейку новинками Kia и Hyundai. По сравнению с декабрем прайсы подросли на 1,6 - 5,5 процента и 1,8 - 5,4 процента соответственно. Прошлогодние автомобили Kia пока продаются по старым ценам, а вот Hyundai 2021 года выпуска подорожал на 1 - 3 процента.

Популярный среди россиян Renault подрос в цене на 0,4 - 3,6 процента. Другие европейцы тоже успели подорожать. Citroen показал прибавку 2,9 - 8,5 процента. Peugeot - 0,8 - 7,8 процента. Opel поднял цены практически на весь модельный ряд: прибавка колеблется в пределах 2,9 - 7,8 процента. Исключением стали только два кроссовера, которые пока продаются по прежней цене.

Прайсы подросли и у японцев. Toyota подорожала на 1 - 5,6 процента, Mazda - на 0,8 - 1,1 процента, Subaru - на 1,3 - 2,3 процента, Suzuki - 0,9 - 1,2 процента.

Аналитики зафиксировали рост цен и у других ходовых марок. Две модели Chevrolet прибавили в цене 1 - 1,8 процента, три модели Geely - 0,8 - 2,4 процента, у Skoda на 0,1 - 0,6 процента подорожала одна модель, а у Volkswagen рост на 0,6 - 12,3 процента коснулся сразу 11 моделей.

Общую тенденцию сохранил и премиальный сегмент. Genesis прибавил 0,8 - 8,9 процента, Infiniti подорожал на 2,0 - 3,6 процента, Lexus - на 0,5 - 7,1 процента, Mercedes-Benz - на 0,5 - 7,7 процента, Porsche - на 2,9 - 20,1 процента, Volvo - на 2,8 - 7,7 процента. прибавили в цене внедорожники Cadillac Escalade (на 1,4 - 3,2 процента) и Jeep Grand Cherokee (на 1,7 - 2,7 процента).