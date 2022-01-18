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18 января 2022 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 18 января 2022 года № 12-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 18 января 2022 г.
Опубликован 18 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг от 02.12.2021 № 411-рг, от 07.12.2021 № 417-рг, от 10.12.2021 № 419-рг, от 21.12.2021 № 438-рг) следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 7 слова "не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев" исключить;

2) в абзаце третьем пункта 9 слова "масок, респираторов, повязок" заменить словами "масок, респираторов или масок медицинских";

3) в пункте 20:

в подпункте 20.2 слова "масок, респираторов, повязок" заменить словами "масок, респираторов или масок медицинских";

в подпункте 20.4 слова "масок, респираторов, повязок" заменить словами "масок, респираторов или масок медицинских";

4) в подпункте 2.7 пункта 2 приложения № 2 к указанному распоряжению слова "масок, респираторов, повязок" заменить словами "масок, респираторов или масок медицинских".

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Курской области Р.Старовойт



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