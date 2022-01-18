В мире
18.01.2022 17:11
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко: Будущие президенты Беларуси уже практически видны

Политический портрет перспективных лидеров государства уже достаточно очевиден, утверждает Александр Лукашенко. Свою точку зрения он изложил во вторник, 18 января, на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции, информирует пресс-служба президента.

Во-первых, уточнил белорусский лидер, "есть реперные точки, есть критерии определенные. Поколение нынешнее должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума и пыли".

При этом, пояснил президент, нынешняя власть не должна конфликтовать с ним. "Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь рычаги такие, как ВНС. Нынешний президент не вечен, придут новые люди и они практически видны", - утверждает Лукашенко.

Более того, он убежден в том, что 1994 год не повторится, когда избирали нынешнего главу государства. "Тогда все не знали, что делать. Увидели этих нуворишей, коррупцию, бандитизм. Стреляли прямо возле органов власти, людей расстреливали", - напомнил он страницы недавней истории.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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 Вот почему президент полагает, что сейчас уже так не будет: "Не та жизнь. Общество другое. Люди будут избирать осознанно. И вот для этого момента нужна эта Конституция. Надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению, и чтобы мы потом локти не кусали, что могли что-то исправить, а рычагов не оставили".

Именно Всебелорусское народное собрание, по мнению Лукашенко, и должно сыграть эту роль. "Это проверенный орган, концепция жизни, что нынешнее поколение за собой оставляет рычаги управления", - заявил он.

При этом Лукашенко предостерег от появления двоевластия. "ВНС должно сдерживать в чем-то президента, все органы власти - вече народное. Но оно не должно довлеть над ним и его полномочиями", - пояснил президент.

Вот почему, убежден глава государства, необходимо объяснить людям, насколько важно при обсуждении проекта Основного закона сосредоточиться на глобальных вопросах, на принципиальных изменениях, а не размениваться на детализацию тонкостей, в которых должны разбираться только специалисты с юридическим образованием.

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