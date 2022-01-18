МИД РФ: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию в The New York Times о том, что семьи сотрудников диппредставительства уезжают из страны.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал дезинформацией заявления США о готовящейся провокации против Украины. Комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 разработанных сценариях действий на случай эскалации вокруг Украины, министр с иронией заметил, что в США, видимо, устраивают конкурс на эту тему. Он также подчеркнул, что для Киева никакого плана "Б" быть не может - он обязан выполнять Минские соглашения