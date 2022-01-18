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18.01.2022 21:03
Рубрика: Экономика

Минцифры: Передача биометрии банками в ЕБС будет происходить с согласия клиента

Текст: Нина Егоршева
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минцифры разработало порядок передачи банками биометрических данных граждан в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующий документ доступен на портале нормативных правовых актов.

Фото: Пресс-служба Ростелекома
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В ведомстве пояснили, что предлагаемый порядок направлен на обеспечение достоверного и подробного информирования граждан о возможности передачи их биометрии в ЕБС. Предполагается, что передача будет осуществляться с согласия гражданина. При этом банки-держатели биометрических данных обязаны будут проинформировать своих клиентов о возможности такой передачи с помощью мобильного приложения или СМС.

Может ли клиент банка отказаться от передачи своих данных из коммерческой биометрической системы (КБС) в государственную Единую биометрическую систему? На этот вопрос в пресс-службе Минцифры ответили утвердительно, сообщив, что в этом случае биометрия сохраняется внутри КБС. "Банк или другая организация смогут продолжить использование имеющейся биометрии в соответствии с полученным согласием физического лица, в целях оказания услуг, в том числе в удаленном формате, которые предлагает организация. Но в этом случае пользователь будет лишен возможности получать удаленные услуги в других банках и организациях, подключенных к ЕБС", - цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Напомним, с этого года Единая биометрическая система России приобрела статус государственной, закон об этом подписал президент Владимир Путин. Россияне при этом смогут самостоятельно сдавать в систему биометрические образцы, удаленно используя подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данные с чипа на загранпаспорте. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство.

Экономика Финансы Банки Правительство Минцифры

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