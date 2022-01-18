Мишустин: Настораживает рост числа госпитализаций и тяжелых больных

Правительство настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он провел заседание Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 с участием губернаторов, где обсуждались дополнительные меры в связи с новым штаммом "омикрон".

Так, в Тыве за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в два с половиной раза возросло число больных средней степени тяжести. В Ставропольском крае за неделю тяжелых пациентов стало больше на 23 процента, находящихся на ИВЛ - на 43 процента.

"Не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - указал Мишустин. За прошедшую неделю таких - 32. Невыполнение норматива отмечается, в частности, в Ставропольском крае, Хакасии, Тыве, Архангельской области. "Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - подчеркнул премьер.