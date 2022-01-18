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18.01.2022 11:07
Рубрика: Легковые авто

Nissan объявил рублевые цены на новый Pathfinder

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan объявила о старте заказов на новое поколение Pathfinder, а также рассказала о ценах на модель. Базовая комплектация стоит 4 285 000 рублей, топовая версия обойдется в 4 995 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Стоит отметить, что вседорожник уже в начальном исполнении оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, приборной панелью с семидюймовым многофункциональным дисплеем, мультимедийной системой с монитором диагональю 8 дюймов и возможностью синхронизации мобильных устройств через Apple CarPlay и Android Auto, а также системой NissanConnect Services.

Кроме того, Pathfinder в комплектации Business располагает салонным зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения, аудиосистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и круиз-контролем. Водительское кресло имеет электрорегулировки по десяти направлениям, руль настраивается по вылету и высоте, а для пассажиров второго ряда предусмотрен эргономичный центральный подлокотник.

Модель отличает светодиодные фары С-образной формы, трёхсекционная решётка радиатора V-motion, широкие фонари. При этом пятая дверь с угловатым дизайном напоминает очертания первых Pathfinder.

Двигатель остался прежним - V6 объёмом 3.5 литра. Вариатор уступил место 9-диапазонной АКП, у полноприводной трансмиссии есть семь режимов работы, включая режим буксировки.

Для нашего рынка новый Pathfinder будет поставляться из США. Производство налажено на заводе марки в Смирне, штат Теннесси. Старт продаж вседорожника намечен на вторую половину февраля 2022 года.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan