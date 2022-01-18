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Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19

Фото: Олеся Курпяева / РГ
Фото: Олеся Курпяева / РГ

Временная потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов COVID-19. Однако это происходит не у всех пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Американские ученые приблизились к пониманию этого факта: они идентифицировали два гена, которые частично определяют риск развития аносмии - потери обоняния. О результатах работы сообщается в журнале Nature Genetics.

Слизистая оболочка носа - это первая мишень Sars-CoV-2: коронавирус в первую очередь поражает рецепторные клетки, покрытые ресничками. Эти типы клеток имеют на своей поверхности особенно большое количество рецепторов ACE2 и, таким образом, почти идеально стыкуются с патогеном.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Долгое время оставалось неясным, повреждены ли вирусом и сами обонятельные сенсорные клетки. Ученые предполагали, что коронавирусная инфекция может поражать обонятельный нерв и обонятельную луковицу, а также поддерживающие клетки обонятельного эпителия, которые играют ключевую роль в работе обонятельных нейронов. Однако недавние исследования показали, что сенсорные нарушения не связаны с прямым воздействием вируса на обонятельные клетки или обонятельную луковицу, а скорее представляют собой своего рода побочное повреждение. И до сих пор не был прояснен механизм обонятельных расстройств, равно как и вопрос, почему не у всех инфицированных коронавирусом пациентов появляется временная потеря обоняния и вкуса.

Чтобы разобраться в этом вопросе, команда Джени Шелтон из американской компании 23andMe идентифицировала гены, которые определяют развитие аносмии у пациентов с COVID-19. Ученые проанализировали генетические данные 69 841 испытуемых из США и Великобритании, у которых был положительный результат на Sars-CoV-2. "68% из этих почти 70 тысяч пациентов сообщили, что они не чувствуют запахов и вкуса", - отметили ученые. Причем этот симптом значительно чаще встречался у лиц европейского происхождения, чем у лиц азиатского или африканского происхождения. Используя данные всех участников исследования, команда Шелтон провела полногеномный сравнительный анализ (GWAS) в поисках вариантов генов, которые чаще встречаются у людей с обонятельными расстройствами.

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Анализ показал: повышенный риск потери обоняния (примерно на 11%) связан с генами UGT2A1 и UGT2A2. "Эти два гена, - говорят ученые, - биологически вероятные кандидаты" на роль тех "героев", которые вызывают развитие аносмии у заболевших COVID-19.

UGT2A1 и UGT2A2 в основном активны в клетках слизистой оболочки носа, участвуя в метаболизме пахучих веществ: они содержат "инструкции" по построению ферментов, играющих важную роль в восприятии запахов. Но по-прежнему остается неясным вопрос, как влияет Sars-CoV-2 на активность этих генов. Тем не менее американские ученые настроены оптимистично, полагая, что результаты их работы помогут выяснить биологические механизмы обонятельной дисфункции, связанной с коронавирусной инфекцией.

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