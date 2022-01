Пять российских фильмов представят на кинофоруме в Триесте

На международном копродукционном форуме When East Meets West (WEMW), впервые будет сделан фокус на Россию. Форум состоится 24-28 января в Италии, в городе Триесте. Пять российских фильмов, отобранных международным жюри, будут представлены в различных программах на одной из крупнейших европейских копродукционных площадок.

Режиссеры и продюсеры этих фильмов смогут лично презентовать свои работы профессиональному международному сообществу. Также в состав национальной делегации войдут продюсеры, которые примут участие в специальных сессиях и панельных дискуссиях. Форум When East Meets West пройдет в партнерстве с экспортным брендом Роскино Russian Content Worldwide (RCW), что в переводе означает "Русский контент - во всем мире". В целом же мероприятие в Триесте состоится в гибридном формате: делегации стран-участников присоединятся к WEMW и физически, и виртуально.

Пять российских фильмов, которые будут представлены в различных программах форума, - следующие.

1. "Короткое лето" режиссера Насти Коркия и продюсера Натальи Дрозд. Наталья - сопродюсер фильма "Купе номер шесть", получившего Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля, а предыдущий фильм Насти Коркия участвовал в одной из программ Венецианского кинофестиваля в 2021 году. В Триесте фильм "Короткое лето" будет представлен на форуме копродукции.

2. "Белой дороги!" режиссера Эллы Манжеевой и продюсера Виктории Лупик. Ранее фильм был участником секции Atelier программы Cinefondation 74-го Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма "Белой дороги!". Фото: Предоставлено "Телесто"

3. "Год рождения" режиссера Михаила Местецкого и продюсеров Сергея Корнихина и Семена Закружного.

Этот фильм, как и новая работа Манжеевой, будут представлены сразу в двух секциях: This is it (полнометражные игровые фильмы или гибридные проекты на стадии постпродакшена) и на семинаре First Cut Lab Trieste.

4. "Против ветра" режиссера и продюсера Татьяны Соболевой.

5. "Поговори со мной" режиссера Юлии Мироновой. Последние две ленты представляют российский импакт-контент (импакт - означает социально-значимый - прим. С.А.) в новой секции форума Impact Pyramid Inspirational Lab.

Также в состав российской делегации на форуме WEMW войдут российские кинематографисты Юлия Мишкинене ("Блондинка"), Анна Гудкова ("Ловец в море"), Елена Степанищева ("Замещение"), Александр Вайнштейн ("Дело Бейлиса"), Юлия Шагинурова ("Диссиденты и безумие"), Лика Алексеева (Jurowski DOC), Хельга Григорьева (Doc. Just Doc), Владислав Кеткович ("Тундра Блюз), Полина Шлихт ("Город птиц").

24 января состоится специальная сессия на тему "Как оптимизировать возможности совместного кинопроизводства с Европой и извлечь максимальную выгоду из рынка". Также запланирована сессия Meet the Russian Delegation: российские профессионалы киноиндустрии смогут презентовать себя и свою компанию всем участникам форума WEMW. Модератором мероприятия станет глава российской делегации, генеральный директор Роскино Евгения Маркова, которая напоминает, что "участие российской делегации в работе международного копродукционного форума When East Meets West в Италии - это логичное продолжение как нашего партнерства с форумом в рамках рынка российского контента Key Buyers Event, так и дальнейшее развитие диалога с итальянской индустрией, начатого в рамках бизнес-площадки Венецианского кинофестиваля в 2021 году, когда мы организовывали фокус на Россию. Такое усиление взаимодействия с европейским продюсерским сообществом неслучайно - мы наблюдаем готовность к копродукции со стороны как российских коллег, так и международного сообщества. Показательно, что почти 10 процентов от общего числа заявок на форум копродукции WEMW поступило именно из России. Уверена, что форум даст возможность российской киноиндустрии максимально представить свой потенциал, а также поможет повысить уровень экспертизы российских продюсеров".

"Один из самых приятных результатов, который мы уже получили на этом форуме WEMW - это огромный интерес к нашей деятельности со стороны российской киноиндустрии. За последние несколько месяцев мы получили невероятное количество российских заявок (и это были высококлассные проекты) во все программы нашего форума. Мы очень счастливы, что выбрали несколько перспективных имен и выдающихся проектов, и надеемся предложить им возможность найти партнеров по копродукции, международным продажам или фестивальному участию среди более чем 750 участников WEMW", - говорит Глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро.