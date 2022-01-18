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18.01.2022 11:04
Рубрика: В мире

Посол Украины пожаловался на неуважение со стороны Берлина

Текст: Александр Саможнев

Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за этого Берлин зачастую игнорирует ее интересы, заявил украинским СМИ посол Андрей Мельник.

Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной

По его словам, главным вызовом в двусторонних отношениях является то, что Берлин может "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики.

Вероятно, считает Мельник, в этом кроется недоработка последних 30 лет. Украинская сторона не удосужились заявить о себе как о влиятельном субъекте истории, а именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание.

Посол также заявил, что Украина на данный момент вынуждена вести в Германии "военную дипломатию", при этом эта активность "не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в Берлине". Местные власти не только неоднократно намекали, но и даже открытым текстом настойчиво "советовали немного притормозить и свернуть медийную составляющую дипломатии".

Мельник не раз выступал с сомнительными заявлениями и требованиями о продаже Киеву летального оружия со стороны Германии и помощи о вступлении в НАТО, передает РИА Новости.

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