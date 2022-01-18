Посол Украины пожаловался на неуважение со стороны Берлина

Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за этого Берлин зачастую игнорирует ее интересы, заявил украинским СМИ посол Андрей Мельник.

По его словам, главным вызовом в двусторонних отношениях является то, что Берлин может "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики.

Вероятно, считает Мельник, в этом кроется недоработка последних 30 лет. Украинская сторона не удосужились заявить о себе как о влиятельном субъекте истории, а именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание.

Посол также заявил, что Украина на данный момент вынуждена вести в Германии "военную дипломатию", при этом эта активность "не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в Берлине". Местные власти не только неоднократно намекали, но и даже открытым текстом настойчиво "советовали немного притормозить и свернуть медийную составляющую дипломатии".

Мельник не раз выступал с сомнительными заявлениями и требованиями о продаже Киеву летального оружия со стороны Германии и помощи о вступлении в НАТО, передает РИА Новости.