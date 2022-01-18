Новости

В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа 21:07
В горах Таджикистана проходят учения мотострелков 201-й военной базы РФ 20:37
Посольство РФ в Хартуме обеспечило безопасность персонала 20:36
Обвиняемого в разжигании национальной розни мужчину арестовали на 2 месяца 20:33
В Москве из-за "омикрона" увеличили число дежурных врачей в поликлиниках 20:20
Законопроект о праве отца-одиночки на маткапитал принят в первом чтении 20:10
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Блинкена 20:05
Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием 19:38
Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 20:33
Рубрика: Происшествия

Обвиняемого в разжигании национальной розни мужчину арестовали на 2 месяца

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник вечером Коптевский суд Москвы отправил под арест на два месяца приезжего из Дагестана. 15 января во время поездки в автобусе № 591 на севере столицы он оскорбительно высказывался о русских, угрожал пассажирам и водителю.

Фото: скрин из видео
Дебошир принес извинения за скандал в московском автобусе

Эта история не осталась для 29-летнего молодого человека без последствий. Когда в соцсетях появился ролик, в котором он оскорбляет пассажиров и позволяет себе резкие высказывания по поводу их национальности, на видео отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что поведение мужчины должны оценить правоохранительные органы, а сам он обязан извиниться. Причем не только перед теми, кого оскорбил в автобусе, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых пытался выступить.

Хотя автобусный хам быстро уехал из Москвы, правоохранители задержали его в Калужской области. На допросе в полиции мужчина признал, что резко высказался о русской нации и сказал, что теперь искренне сожалеет об этом. Тем не менее, ему грозит реальный срок за разжигание межнациональной розни.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы", - сказали ТАСС в пресс-службе Коптевского суда.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров напомнил Блинкену о постатейном ответе на предложения России
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет на территории Беларуси
Сергей Собянин: О распространении штамма "омикрон"
Депутаты Госдумы обсудили повестку дня весенней сессии
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников