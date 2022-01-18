Обвиняемого в разжигании национальной розни мужчину арестовали на 2 месяца

Во вторник вечером Коптевский суд Москвы отправил под арест на два месяца приезжего из Дагестана. 15 января во время поездки в автобусе № 591 на севере столицы он оскорбительно высказывался о русских, угрожал пассажирам и водителю.

Эта история не осталась для 29-летнего молодого человека без последствий. Когда в соцсетях появился ролик, в котором он оскорбляет пассажиров и позволяет себе резкие высказывания по поводу их национальности, на видео отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что поведение мужчины должны оценить правоохранительные органы, а сам он обязан извиниться. Причем не только перед теми, кого оскорбил в автобусе, но и перед всеми дагестанцами, от лица которых пытался выступить.

Хотя автобусный хам быстро уехал из Москвы, правоохранители задержали его в Калужской области. На допросе в полиции мужчина признал, что резко высказался о русской нации и сказал, что теперь искренне сожалеет об этом. Тем не менее, ему грозит реальный срок за разжигание межнациональной розни.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы", - сказали ТАСС в пресс-службе Коптевского суда.