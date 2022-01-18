Солдата в Воронеже отправили на лечение за тройное убийство

Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Антон Макаров освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение, сообщили в Воронежском гарнизонном военном суде.

Судебная психико-психиатрическая экспертиза пришла к заключению, что в момент совершения убийства и по нынешнее время Макаров страдает психическим расстройством, не способен осознавать характер и опасность своих действий, руководить ими. Решением суда солдат признан невменяемым и отправлен в специализированный стационар.

Напомним, в ночь на 9 ноября военнослужащий бомбардировочного авиаполка Макаров, находясь в наряде на аэродроме Балтимор, напал с топором на дежурного офицера, завладел его оружием и расстрелял сослуживцев. Погибли три человека, еще один был ранен. Макаров попытался скрыться, но был задержан по пути к своей бабушке.