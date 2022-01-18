Мощнейший в мире ледокол после проводки судов покинул Певек

Самый мощный в мире ледокол "Арктика", который в начале января завершил первую проводку каравана судов на Чукотку, вышел из Певека.

Как сообщил РИА Новости представитель окружного правительства, теплоход "Лев Яшин" и "Юрий Аршеневский" в сопровождении атомного ледокола "Арктика" и ледокола "Капитан Драницын" идут в Чукотском море на против села Ванкарем в направлении Берингова пролива.

Теплоходы "Инженер Трубин" и "Юрий Аршеневский" в сопровождении ледоколов "Арктика" и "Капитан Драницын" прибыли в Певек 1 января, 8 января атомоход провел в порт "Полар Кинг".

Суда доставили в регион 14 тысяч тонн грузов: генгруз, строительные материалы, блочно-модульные конструкции и другое.

Справка "РГ"

Атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. Рассчитан на преодоление ровного льда толщиной 2,8 метра со скоростью 1,5-2 узла. При глубокой осадке способен проламывать толстые океанские льды, при мелкой - работать в руслах рек, тем самым замещая собой сразу два ледокола - классов "Арктика" и "Таймыр" соответственно.