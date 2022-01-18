На Сахалине коммунальщики во время уборки снега повредили 23 машины

Во время уборки огромных сугробов, образовавшихся во время посетившего Сахалинскую область циклона, коммунальщики повредили 23 автомобиля, сообщают "Вести".

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, после того, как на улицы выехала снегоуборочная техника, в полицию поступило 23 заявления о повреждении личного транспорта.

На минувшей неделе на Сахалине три дня бушевал снежный циклон, за это время выпало больше 1,5-месячной нормы осадков. Дома оказались завалены снегом по окна первых этажей, машины - по крышу и выше. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Циклон ушел с острова в субботу, но ликвидация его последствий продолжается. Расчистка дорог и дворов, отмечают в правительстве региона, ведется в круглосуточном режиме. Основные улицы убраны, общественный транспорт работает. Власти обещают к утру 20 января привести в порядок все внутриквартальные проезды.