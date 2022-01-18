На Сахалине коммунальщики во время уборки снега повредили 23 машины

Новости

Деловые круги Германии призвали Бербок налаживать контакты с Россией 13:20
Лукашенко о конституционном процессе в Беларуси: Дальше два варианта 13:09
Садовничий: К обучению Алисы Тепляковой нужно подходить с осторожностью 12:59
ПФР предупредил о новой схеме мошенников с перерасчетом пенсий 12:45
В Европе опасаются двойной пандемии гриппа и коронавируса 12:45
Путин обсудит с президентом Ирана ядерную сделку 12:42
В Минобороны РФ сообщили о целях проверки сил реагирования Союзного государства 12:42
Переговоры Лаврова с главой МИД ФРГ начались в Москве 12:30
Макей заявил о росте недоверия между странами в регионе и мире 12:29
Стали известны место и дата прощания с журналистом Михаилом Зеленским 12:26
В Подмосковье мошенник обманул пятерых пенсионеров 12:05
На Дону запретили смех и шампанское при заключении брака в ЗАГСе 12:02
В Беларуси раскрыли подробности совместных учений с Россией 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 8342 новых случая COVID-19 11:55
В Беларусь в рамках проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ 11:53
Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян 11:47
В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах 11:44
В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб" 11:44
В Москве в ресторанах начали принимать оплату по QR-кодам 11:30
Названы города, где при трудоустройстве чаще всего спрашивают QR-коды 11:27
Грызлов: Мы не оставим без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси 11:22
Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75% 11:22
Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий 11:16
Посол Украины пожаловался на неуважение со стороны Берлина 11:04
В Самарской области из-за метели ограничили движение на трассе М-5 "Урал" 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 12:27
Рубрика: Происшествия

На Сахалине коммунальщики во время уборки снега повредили 23 машины

Текст: Анна Бондаренко

Во время уборки огромных сугробов, образовавшихся во время посетившего Сахалинскую область циклона, коммунальщики повредили 23 автомобиля, сообщают "Вести".

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Глава Сахалинской области дал УК два дня на очистку дворов от снега

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, после того, как на улицы выехала снегоуборочная техника, в полицию поступило 23 заявления о повреждении личного транспорта.

На минувшей неделе на Сахалине три дня бушевал снежный циклон, за это время выпало больше 1,5-месячной нормы осадков. Дома оказались завалены снегом по окна первых этажей, машины - по крышу и выше. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Циклон ушел с острова в субботу, но ликвидация его последствий продолжается. Расчистка дорог и дворов, отмечают в правительстве региона, ведется в круглосуточном режиме. Основные улицы убраны, общественный транспорт работает. Власти обещают к утру 20 января привести в порядок все внутриквартальные проезды.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область РГ-Видео

Главное сегодня

МИД РФ: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Вашингтон: Решение о санкциях против России еще не принято
На Украине не исключили "воровство" российского газа
В Казахстане завели почти 700 уголовных дел после массовых беспорядков
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников