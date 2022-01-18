В Приморье ужесточат ограничения из-за "омикрона"

Угроза распространения нового штамма "омикрон" стала поводом для ужесточения антиковидных ограничений в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В регионе планируют оптимизировать коечный фонд, обеспечить больницы кислородом, продолжить разъяснительную работу с жителями по ношению защитных масок в общественных местах и соблюдению социальной дистанции. Глава региона Олег Кожемяко поручил уделить особое внимание вакцинации и ревакцинации от COVID-19, формированию коллективного иммунитета. Также губернатор отметил, что следует усилить контроль на входе в крупные предприятия, школы, торговые центры.

- По предварительным данным, заболевание распространяется очень быстро, при этом симптоматика у него менее выражена. В поликлиниках ожидается большой наплыв пациентов с признаками респираторных заболеваний. Следует организовать работу колл-центров, волонтеров, чтобы обеспечить всех необходимыми лекарственными препаратами. Нужно сделать все, чтобы минимизировать негативные последствия заболевания, - сказал Кожемяко.

Глава краевого минздрава Анастасия Худченко в свою очередь отметила, что пятая волна может пойти по тому же сценарию, что и в США и Великобритании.

- Медицина получит нагрузку в 4-5 раз больше, чем при пиковых показателях осени 2020-го и 2021 годов, когда наши больницы работали на пределе возможностей, - сказала она.

Пока зараженных "омикроном" в Приморье не зарегистрировано. По словам главного санитарного врача Татьяны Детковской, за последние сутки в регионе выявлено 305 заболевших COVID-19, 1,6 тысячи пациентов получают медицинскую помощь в стационаре. Всего за время пандемии коронавирусом заболели свыше 107 тысяч приморцев, 1,7 тысячи - скончались.