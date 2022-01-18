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18.01.2022 02:02
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов рассказал, когда "омикрон" доберется до регионов

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Новый штамм коронавируса "омикрон" доберется до российских регионов в течение двух недель. Эпидемиолог Александр Горелов заявил, что новый вариант SARS-CoV-2 распространяется очень быстро. И есть факторы, которые ускоряют данный процесс. Например, длинные новогодние каникулы. Россияне возвращаются с отдыха за границей.

Фото: iStock
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"К нам из 20 стран привезли "омикрон". Были страны- лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде. Сейчас ввоз из-за границы уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции", - объяснил эксперт.

Он отметил, что, например, на Дальнем Востоке еще доминирует "дельта"-штамм. "В европейской части одна ситуация, за Уралом - несколько иная", - цитирует Горелова газета "Известия".

Ранее сообщалось, что первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске. Новый вариант коронавируса обнаружен у девяти пяти человек. Среди инфицированных есть и подросток в возрасте 15 лет.

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