На нижегородку завели дело за жестокое избиение малолетнего сына

В Володарском районе Нижегородской области заведено уголовное дело на женщину 1978 года рождения, жестоко избившую своего малолетнего ребенка. Заявление о противоправных действиях женщины поступило в полицию накануне.

Как сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по региону, на женщину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Матери, избившей своего ребенка, грозит штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в правоохранительные органы поступила видеозапись из подъезда жилого дома, на которой женщина била ребенка. Проверка показала, что мальчик является ее сыном. На мать завели два административных дела - за неисполнение родительских обязанностей и за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Представители подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Володарскому району вызвали врачей, чтобы осмотреть мальчика.