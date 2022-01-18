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18.01.2022 10:09
Рубрика: Происшествия

Вынесен приговор экс-министру лесного хозяйства Кировской области

Текст: Мария Волкова

В Кировской области экс-министр лесного хозяйства Алексей Шургин приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Ленинский районный суд Кирова признал его виновным в получении взяток в размере свыше 23 миллионов рублей.

Фото: iStock
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Как сообщает прокуратура региона, осужденный, будучи министром лесного хозяйства Кировской области, с сентября 2018 года по апрель 2020 года неоднократно получал лично и через посредников взятки. За это он оказывал, в частности, покровительство предпринимателям, занимающимся лесозаготовкой и переработкой древесины на территории региона. Следствие выявило 18 эпизодов преступлений, совершенных по пунктам "а" и "в" части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы.

Свою вину экс-чиновник признал полностью еще до вынесения приговора. Он сотрудничал со следствием и помог изобличить других соучастников преступлений. Напомним, по версии следствия в состав организованной группы входили и другие региональные чиновники, в частности - бывший вице-губернатор Андрей Плитко. Он был взят под арест в апреле 2020 года после получения очередной части взятки в размере 3,4 миллиона рублей.

Суд приговорил Алексея Шургина к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности на уровне субъекта РФ и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. Бывшего министра взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил. Уголовное преследование остальных участников организованной группы продолжается.

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