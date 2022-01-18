Силовики возьмут школы Красноярска под охрану из-за сообщений о терактах

Сотрудники правоохранительных органов возьмут под круглосуточную охрану школы Красноярска. Это связано с серией ложных сообщений о минировании, которые начали поступать в учебные заведения в конце минувшей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления МВД Александра Речицкого.

По данным правоохранителей, 13 января из-за анонимных сигналов об угрозе терактов были эвакуированы десятки тысяч учеников и около шести тысяч сотрудников школ столицы Красноярского края. Напомним, сообщалось об эвакуации людей более чем из сотни учреждений и организаций, в том числе из торговых центров. На следующий день пришлось покинуть помещения ученикам и персоналу восьми школ. Накануне эвакуация вновь прошла в нескольких учебных заведениях. Сегодня - в 122 школах.

После актов телефонного терроризма возбуждены уголовные дела. По информации силовиков, анонимные сообщения поступали не с территории России.

В школах работают следственно-оперативные группы, кинологи. Руководство краевой полиции приняло решение охранять учреждения образования 24 часа в сутки. Соответствующее распоряжение вступает в силу с 18 января. Полицейским предстоит работать в тесном взаимодействии с бойцами Росгвардии.