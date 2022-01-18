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18.01.2022 09:06
Рубрика: Общество

В каких городах России самые суровые крещенские морозы

Текст: Наталья Граф (Омск)
Эксперты выяснили, в каких регионах России стоят самые суровые крещенские морозы.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Аналитики изучили среднюю температуру 19 января в городах-миллионниках за последнее десятилетие. По данным исследования, на первом месте рейтинга суровости крещенских холодов оказался Омск.

Фото: РИА Новости
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- В Омске холоднее всего на Крещение было в 2016 году: средняя температура составила минус 30,9 градуса, минимальная достигала минус 35,5 градуса, - сообщает "Яндекс. Погода". - В целом за 10 лет крещенские холода с минимальной температурой ниже минус двадцати приходили в город пять раз.

Кстати, в этом году в Омске на Крещение ожидается умеренный мороз до минус 12 днем и минус 13 ночью. Однако из-за силы ветра и влажности такая температура будет ощущаться как 17 градусов ниже нуля.

Самые морозные Крещения также наблюдаются и в других сибирских городах - Новосибирске и Красноярске. Холоднее всего 19 января в Новосибирске было в 2012 году. Окунаться в прорубь местным жителям пришлось при температуре минус 30,6 градуса по Цельсию.

Эксперты отмечают, что чем восточнее расположен регион, тем холоднее в нем на Крещение. За Сибирью в рейтинге "морозов" следует Урал, затем Приволжье.

А вот теплее всего на Крещение в Воронеже, Волгограде и Ростове-на-Дону. В последнем городе средняя температура воздуха 19 января совсем не зимняя - плюс 2,4 градуса.

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