В Омскую область "омикрон" завезли из Казахстана и ХМАО

В Омской области Роспотребнадзор выявил 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".

По данным ведомства, первый случай заражения "омикроном" стал завозным и был диагностирован при осуществлении санитарно-карантинного контроля в омском аэропорту.

- Заболевший прибыл из Республики Казахстан (город Астана), - сообщает Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Отмечается, что еще один заболевший новым штаммом прибыл в Омск из города Югра Ханты-Мансийского автономного округа.

А вот другие заразившиеся "омикроном" пациенты за пределы Омской области не выезжали. Но они рассказали санитарным врачам о том, что посещали места с массовым скоплением людей.

По данным медиков, заболевание у омичей с "омикроном" протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести. Они не госпитализированы, но соблюдают изоляцию, все противоэпидемические мероприятия проведены. Контактировавшие с заболевшими омичи обследованы.