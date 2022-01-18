Жительнице Кисловодска дали условный срок за травлю школьницы

Суд в Кисловодске вынес приговор женщине, которая два года публично занималась травлей 14-летней одноклассницы своей дочери. В результате девочка могла пострадать, спасти ее удалось только благодаря своевременной помощи врачей.

- Следствием и судом установлено, что женщина, являясь членом родительского комитета класса, в котором обучалась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь, - говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда 50-летнюю женщину признали виновной по части 2 статьи 110 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Также на 4 года ее лишили права заниматься работой, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Как ранее сообщала "РГ", в Кисловодске 14-летнюю девочку несколько лет травили в школе и социальных сетях. Агрессором выступала 50-летняя мама ее одноклассницы и по совместительству глава родительского комитета класса. Оскорбления зашли так далеко, что женщина добавилась в чат, где общались дети и даже там злословила, и упрекала ребенка.

Случай вызвал огромный резонанс в социальных сетях, после чего уголовное дело взяла под контроль прокуратура региона.