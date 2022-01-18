Жительнице Кисловодска дали условный срок за травлю школьницы

Новости

IKEA выпустила в продажу игрушку по рисунку школьника из Петербурга 13:35
Умер единственный шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов 13:34
Деловые круги Германии призвали Бербок налаживать контакты с Россией 13:20
Лукашенко о конституционном процессе в Беларуси: Дальше два варианта 13:09
Садовничий: К обучению Алисы Тепляковой нужно подходить с осторожностью 12:59
ПФР предупредил о новой схеме мошенников с перерасчетом пенсий 12:45
В Европе опасаются двойной пандемии гриппа и коронавируса 12:45
Путин обсудит с президентом Ирана ядерную сделку 12:42
В Минобороны РФ сообщили о целях проверки сил реагирования Союзного государства 12:42
Переговоры Лаврова с главой МИД ФРГ начались в Москве 12:30
Макей заявил о росте недоверия между странами в регионе и мире 12:29
Стали известны место и дата прощания с журналистом Михаилом Зеленским 12:26
В Подмосковье мошенник обманул пятерых пенсионеров 12:05
На Дону запретили смех и шампанское при заключении брака в ЗАГСе 12:02
В Беларуси раскрыли подробности совместных учений с Россией 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 8342 новых случая COVID-19 11:55
В Беларусь в рамках проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ 11:53
Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян 11:47
В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах 11:44
В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб" 11:44
В Москве в ресторанах начали принимать оплату по QR-кодам 11:30
Названы города, где при трудоустройстве чаще всего спрашивают QR-коды 11:27
Грызлов: Мы не оставим без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси 11:22
Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75% 11:22
Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий 11:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 13:18
Рубрика: Происшествия

Жительнице Кисловодска дали условный срок за травлю школьницы

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Суд в Кисловодске вынес приговор женщине, которая два года публично занималась травлей 14-летней одноклассницы своей дочери. В результате девочка могла пострадать, спасти ее удалось только благодаря своевременной помощи врачей.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Путин: Нужны меры против буллинга в школах

- Следствием и судом установлено, что женщина, являясь членом родительского комитета класса, в котором обучалась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь, - говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда 50-летнюю женщину признали виновной по части 2 статьи 110 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Также на 4 года ее лишили права заниматься работой, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Как ранее сообщала "РГ", в Кисловодске 14-летнюю девочку несколько лет травили в школе и социальных сетях. Агрессором выступала 50-летняя мама ее одноклассницы и по совместительству глава родительского комитета класса. Оскорбления зашли так далеко, что женщина добавилась в чат, где общались дети и даже там злословила, и упрекала ребенка.

Случай вызвал огромный резонанс в социальных сетях, после чего уголовное дело взяла под контроль прокуратура региона.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

МИД РФ: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Вашингтон: Решение о санкциях против России еще не принято
На Украине не исключили "воровство" российского газа
В Казахстане завели почти 700 уголовных дел после массовых беспорядков
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников