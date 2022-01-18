ЕНП позволит бизнесу экономить на бухгалтерском аутсорсинге

У единого налогового платежа почти нет ограничений, а вот новый льготный режим смогут применять только микрокомпании со штатом до пяти человек. Фото: Сергей Николаев/РГ

А вот в 2023-м единый налоговый платеж для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уже может стать обязательным. Такой законопроект внесли на днях в Госдуму РФ. Субъекты бизнеса Северо-Западного федерального округа, с одной стороны, приветствуют инициативу, которая позволит им экономить деньги на бухгалтерском сопровождении налоговых процессов. С другой стороны, некоторые предприниматели возражают против безальтернативного внедрения ЕНП.

Вот как будет работать единый налоговый платеж. Предприниматель перечисляет на специальный счет Федерального казначейства деньги, достаточные для покрытия обязательств перед государством в рамках грядущего расчетного периода. Чтобы платежи отправились по нужным "адресам", необходимо указать только индивидуальный налоговый номер плательщика. ФНС сначала вычитает из полученной суммы недоимки, затем - налоги, сборы и страховые взносы, следом наступает черед пеней, процентов и штрафов. Переплата возвращается, для этого плательщик должен написать заявление.

Председатель Союза предпринимателей Новгородской области, руководитель компании по производству наружной рекламы Дмитрий Койков не понаслышке знает, как сложно человеку без бухгалтерского образования разобраться с многочисленными платежками. Раньше он перечислял государству налоги и страховые взносы самостоятельно. Периодически возникала путаница в кодах, приходили пени и штрафы в несколько рублей.

- Затем мы купили подписку на специальный веб-сервис "электронный бухгалтер", стоит она порядка 15 тысяч рублей в квартал, - рассказывает Дмитрий Койков. - Программа рассчитывает и перечисляет налоги и сборы, главное - вовремя пополнять электронный счет. Если я правильно понимаю, единый налоговый платеж - это схожий сервис, только государственный, платить за него предпринимателям не придется. Хорошая инициатива. Полностью отказаться от "электронного бухгалтера" мы не сможем, ведь коммерческий веб-сервис не только перечисляет налоги и взносы, но и рассчитывает зарплату сотрудникам, выставляет счета и так далее. Однако благодаря реформе наше предприятие, возможно, подберет более выгодный тариф. Каким-то представителям микробизнеса удастся и вовсе отказаться от бухгалтерского аутсорсинга. Посмотрим, конечно, как будет администрироваться ЕНП. Но в любом случае эксперимент сделает финансовые взаимоотношения государства и бизнеса более прозрачными.

В пилотном режиме единый налоговый платеж начнут тестировать в конце 2022 года

Подводные камни могут быть связаны, к примеру, с процедурой зачета страховых взносов. Упрощенная и патентная системы налогообложения позволяют уменьшать сумму налогов на стоимость взносов, которые работодатели уплатили в государственные страховые фонды за своих сотрудников и за себя. Некоторые предприниматели опасаются сбоев, которые лишат их таких зачетов.

- Кроме того, меня в принципе смущает предложение сделать новый порядок уплаты налогов обязательным, - рассуждает совладелица интернет-магазина детской одежды в Санкт-Петербурге Алена Лядова. - Я получила бухгалтерское образование и привыкла сама заниматься финансовыми делами нашей небольшой компании. Я хочу перечислять все налоги и взносы после возникновения обязательств по их уплате, а не отправлять казначейству платежи, которые фактически являются авансовыми. У бизнеса, на мой взгляд, должен остаться выбор, отвечать за свои платежи самостоятельно или доверить эту работу налоговикам.

Председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков уверен: если во время эксперимента во второй половине 2022 года зафиксируют сбои, в 2023-м единый налоговый платеж не станет обязательным. У федеральных парламентариев останется возможность продлить переходный период в рамках осенней сессии.

- В целом я не вижу ничего плохого в том, что механизм ЕНП, когда его полностью отладят, распространят на всех налогоплательщиков, - отмечает Владимир Меньшиков. - Так повелось, что многие предприниматели без строгого дедлайна не готовы совершенствовать свои бизнес-процессы. Они возражают даже против тех новшеств, которые в перспективе позволяют экономить временные и финансовые ресурсы. Главное, чтобы за все сбои, выявленные в ходе эксперимента, не пришлось платить субъектам бизнеса. Если, к примеру, в какой-то момент система зависнет и налоги либо сборы не окажутся на счетах вовремя, пени и штрафы за это начисляться не должны.

Что касается других важных налоговых реформ, сейчас в Госдуме РФ находится законопроект о новом льготном режиме - автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Его плательщиками смогут стать малые предприятия со штатом не более пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей.

Налоговые ставки фиксированы: восемь процентов от доходов и 20 процентов от доходов, уменьшенных на величину расходов. При этом субъектов бизнеса, применяющих АУСН, освободят от уплаты взносов в страховые фонды, сдачи налоговых деклараций и представления различных отчетов.

Если законопроект примут в ближайшую весеннюю сессию, эксперимент по внедрению нового налогового режима стартует во второй половине 2022 года. Правда, только в четырех пилотных регионах: Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях. На днях Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось в федеральный центр с просьбой включить в этот список Северную столицу. Ведь в сфере малого и среднего бизнеса занят практически каждый пятый житель города на Неве.

- Многие петербургские микрокомпании выражают интерес к автоматизированной упрощенной системе налогообложения, - подтверждает Владимир Меньшиков. - Безусловно, этот налоговый режим, существенно упрощающий администрирование бизнеса и позволяющий экономить на страховых взносах, является долгожданным. Мы очень надеемся, что наш город станет участником эксперимента.

По мнению Дмитрия Койкова, в перспективе было бы правильно освободить от сдачи бухгалтерской отчетности плательщиков всех льготных налоговых режимов. ФНС и так видит доходы и расходы компаний, находящихся, к примеру, на упрощенной системе налогообложения. Зачем им дополнительно отправлять в налоговую службу информацию о своих активах и пассивах?

- Это лишняя трата ресурсов бизнеса, которая не приносит государству никакой пользы, - подводит итог председатель Союза предпринимателей Новгородской области. - Актуальными будут и скидки при уплате страховых взносов. Платежеспособный спрос в нашем регионе падает, и текущая 30-процентная ставка, которую и раньше-то сложно было осилить, становится неподъемной. Хорошо, что разрабатывается новый налоговый режим, освобождающий предпринимателей от уплаты страховых взносов и различной отчетности. Однако применять АУСН смогут не все малые компании, и неизвестно, как скоро новый налог начнет действовать на территории Новгородской области.