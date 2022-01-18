Названы города, где при трудоустройстве чаще всего спрашивают QR-коды

Санкт-Петербург, Красноярск и Москва вошли в топ-3 городов, где работодатели чаще всего спрашивают при трудоустройстве QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты своего исследования.

Чаще всего о необходимости предъявить QR-код при трудоустройстве заявляют работодатели Петербурга. Антиковидные документы нужны для 9,7 процента всех опубликованных вакансий. В целом по стране этот показатель составляет 1,7 процента.

К слову, соискателей требования работодателя не пугают - о наличии антиковидных документов сообщается в 20,9 процентах от всех городских резюме. Высокие показатели Северной столицы объясняются быстрым ростом сферы услуг, где QR-коды обязательны. Например, позапрошлой весной, когда пандемия только началась, в городе было закрыто довольно много кафе, сократили свою деятельность и отели. Сейчас, несмотря на довольно жесткие ограничения, которые действуют здесь, общепит и гостиничный бизнес, проводят набор сотрудников. Но они должны быть вакцинированы - таково требование городских властей для индустрии гостеприимства.

В Красноярске требование о наличие антиковидных документах прописано в 8,1 процента от всех вакансий, в Москве этот показатель составляет 6,5 процента. В Уфе код требуют 4,8 процента работодателей, в Екатеринбурге - 4,1. В десятку городов-лидеров по числу вакансий с антиковидными требованиями также вошли Пермь, Омск, Самара, Волгоград и Казань.

Стоит отметить, что даже если в вакансии не прописано обязательное наличие QR-кода о вакцинации, это не значит, что он не потребуется для трудоустройства. В большинстве регионов для многих сфер, где требуется очное присутствие сотрудника, антиковидные документы нужны.