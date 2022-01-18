В Мурманской области отец и сын пропали, катаясь на снегоходе

В метельный день 17 января, когда Мурманскую область накрыл мощный циклон, в Печенгском округе пропали 47-летний мужчина и его 8-летний сын. Их удалось обнаружить спустя сутки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром они уехали на снегоходе от поселка Никель к озеру Заяц, намереваясь вернуться с наступлением темноты. Однако в назначенное время они не возвратились и не выходят на связь.

К озеру Заяц отправились спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе четырех человек и четырех единиц техники. В поисках также принимали участие шесть волонтеров. В 03.40 18 января к месту поисков отправилась вторая группа спасателей в составе трех человек и двух единиц техники.

Около 10 утра 18 января пропавшие вышли на связь. Они сообщили, что слышат снегоходы и определяют свое местонахождение. По предварительным данным, в медицинской помощи они не нуждаются, причиной задержки с возвращением стала поломка снегохода. Спасатели направляются к ним.

Поиски осложняла сильная метель. Сейчас в Никеле ветер утих, его скорость составляет около четырех метров в секунду, сообщили в Мурманском УГМС.