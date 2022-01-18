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18.01.2022 12:29
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как отличить ушиб от перелома при падении на лед

Текст: Вера Черенева

В травмпунктах Петербурга ажиотаж из-за гололеда. Врачи предупреждают, при падении на лед лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить тяжелые повреждения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Так, как сообщают в Елизаветинской больнице, только за два дня в учреждение обратилось 129 человек, упавших на скользком льду. Многие из них были госпитализированы. Чаще всего при неудачном падении люди получают сотрясение мозга, переломы, а также ушибы и растяжения.

В больнице отмечают, что адекватно оценить состояние пациента могут только врачи. Поэтому если вы неудачно упали, то обратитесь в травмпункт. Если чувствуете, что не можете встать или идти без посторонней помощи, звоните в "скорую".

Самые легкие травмы при падении - это ушибы и растяжения. В таком случае место падения немного отекает, образуется синяк, но идти человек может самостоятельно. При ушибе и растяжении на поврежденный участок нужно наложить тугую повязку, приложить лед и обеспечить покой.

Но расслабляться не следует. Чтобы исключить серьезные последствия, например, переломы или трещины, нужно сделать рентген. Обратиться к врачу нужно и если отек становится больше или возникает сильная боль.

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При переломе человек зачастую не может двигаться самостоятельно. К нему нужно сразу вызывать "скорую". Если на месте повреждения заметна кровь, это может быть открытый перелом. Здесь важно остановить кровотечение, это можно сделать, наложив шину. Крайне важно, чтобы пациент находился в состоянии покоя, чтобы костные отломки не перемещались.

Если при падении человек ударился головой, это может привести к сотрясению мозга. Первые признаки: тошнота, головокружение, головная боль, человек может перестать ориентироваться в пространстве. Также при значительном сотрясении люди иногда теряют сознание и не узнают окружающих, когда приходят в себя. Сотрясения коварны: иногда после удара головой люди встают, как ни в чем не бывало, и идут дальше. Однако симптомы могут проявиться в течение нескольких дней или даже недель. Поэтому если удар головой все же произошел, важно обратиться к врачу, и чем быстрее, тем лучше.

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