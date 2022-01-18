На пляжах Сочи выставили посты для запрета крещенских купаний

В крещенскую ночь на морских пляжах Сочи будут выставлены дежурные посты для запрета купания.

"Морские пляжи огорожены, выставлены информационные аншлаги, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии. - Для обеспечения безопасности граждан и недопущения купания на пляжных территориях будет организовано дежурство сотрудников УВД, МЧС, ЮРПСО, Муниципальной службы спасения, а также представителей казачества, пользователей пляжных территорий, служащих городской администрации и внутригородских районов - всего более 200 специалистов".

Как ранее писала "РГ", крещенские купания в открытых водоемах отменили из-за непогоды.

- Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от купания в море и в необорудованных местах в предстоящую крещенскую ночь, - отметила заместитель главы города Сочи Галина Москалева. - Специалистами прогнозируется сильный шторм и низкие температурные показатели.

18 и 19 января во всех 37 сочинских храмах проходят праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.

Службы организованы при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора: обязательны термометрия, масочный режим, дезинфекция рук, использование индивидуальной тары для освященной воды. Безопасность в храмах обеспечивают сотрудники УВД и представители казачества.

Отмечается, что на подъездных путях к храмам, расположенным в высокогорной местности, вечером и ночью будут дежурить экипажи ДПС. В первую очередь речь идет о Троице-Георгиевском женском монастыре в селе Лесное и мужском монастыре "Крестова Пустынь" в Солохауле. Прибывать туда рекомендовано на автомобилях, оснащенных зимней резиной.