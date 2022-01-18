В Крыму лишь 9 из 35 зверинцев оформили лицензии

Новости

На Дону запретили смех и шампанское при заключении брака в ЗАГСе 12:02
В Беларуси раскрыли подробности совместных учений с Россией 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 8342 новых случая COVID-19 11:55
В Беларусь в рамках проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ 11:53
Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян 11:47
В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах 11:44
В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб" 11:44
В Москве в ресторанах начали принимать оплату по QR-кодам 11:30
Названы города, где при трудоустройстве чаще всего спрашивают QR-коды 11:27
Грызлов: Мы не оставим без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси 11:22
Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75% 11:22
Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий 11:16
Посол Украины пожаловался на неуважение со стороны Берлина 11:04
В Самарской области из-за метели ограничили движение на трассе М-5 "Урал" 11:03
TikTok начал исполнение закона о "приземлении" 11:01
Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной 10:53
Попадание ракеты в Ми-17 сняли на видео 10:53
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года 10:50
Российский рынок акций обновил минимум апреля 2021 года 10:45
Запущен первый квантовый суперкомпьютер за пределами Северной Америки 10:24
В московском метро из-за упавшего пассажира остановлены поезда 10:17
Сугробы в Москве достигли полуметровой высоты 10:15
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве 10:12
Тюкавин назвал игрока "Динамо", за игрой которого следил в детстве 10:05
CNN: Глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 11:15
Рубрика: Власть

В Крыму лишь 9 из 35 зверинцев оформили лицензии

Текст: Илья Изотов
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Лишь 9 из 35 объектов бизнеса, работающих с животными, успели оформить лицензии, позволяющие принимать посетителей, к 1 января 2022 года. Об этом сообщила начальник отдела внутреннего контроля и надзора в области ветеринарии Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова.

Фото: Илья Изотов
Крупнейшие зоопарки Крыма приостановили работу

- К сегодняшнему дню Россельхознадзор выдал девять лицензий, - рассказала она в эфире "Радио "Крым". - У нас на рассмотрении находятся еще четыре заявления. Но ситуация меняется - каждый день поступают новые заявления. Однако отклонено 13 заявлений из числа поданных.

Из-за несоответствиям нормам федерального закона "Об ответственного отношения к животным" приостановили прием посетителей парк львов "Тайган", ялтинский зоопарк "Сказка", "Бахчисарайский парк миниатюр", зооуголок симферопольского Детского парка.

- Основное нарушение, с которым мы столкнулись - это несоответствие вольеров нормам законодательства: недостаточная площадь, отсутствие естественного грунта или уличной площадки для выгула, помещений для хранения кормов, - отметила Шамбазова. - Также мы установили факты кормления посетителями тех животных, которых запрещено кормить (например, крокодилов - Прим.ред.).

Если кто-то из владельцев зоопарка решит продолжить работу без лицензии - им грозят штрафы.

- Осуществление деятельности без специального разрешения, в нашем случае - лицензии, подразумевает административную ответственность, - предупредила Светлана Шамбазова. - Мы составляем протокол и направляем его в суд. Сумма штрафа - 40 тысяч рублей.

В 2022 году продолжают работу в правовом поле лишь восемь дельфинариев и Алуштинский аквариум, которым удалось выполнить все требования Россельхознадзора. Остальным на устранение нарушений может понадобиться несколько месяцев.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Природа Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

МИД РФ: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Вашингтон: Решение о санкциях против России еще не принято
На Украине не исключили "воровство" российского газа
В Казахстане завели почти 700 уголовных дел после массовых беспорядков
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом