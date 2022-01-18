В Крыму лишь 9 из 35 зверинцев оформили лицензии

Лишь 9 из 35 объектов бизнеса, работающих с животными, успели оформить лицензии, позволяющие принимать посетителей, к 1 января 2022 года. Об этом сообщила начальник отдела внутреннего контроля и надзора в области ветеринарии Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова.

- К сегодняшнему дню Россельхознадзор выдал девять лицензий, - рассказала она в эфире "Радио "Крым". - У нас на рассмотрении находятся еще четыре заявления. Но ситуация меняется - каждый день поступают новые заявления. Однако отклонено 13 заявлений из числа поданных.

Из-за несоответствиям нормам федерального закона "Об ответственного отношения к животным" приостановили прием посетителей парк львов "Тайган", ялтинский зоопарк "Сказка", "Бахчисарайский парк миниатюр", зооуголок симферопольского Детского парка.

- Основное нарушение, с которым мы столкнулись - это несоответствие вольеров нормам законодательства: недостаточная площадь, отсутствие естественного грунта или уличной площадки для выгула, помещений для хранения кормов, - отметила Шамбазова. - Также мы установили факты кормления посетителями тех животных, которых запрещено кормить (например, крокодилов - Прим.ред.).

Если кто-то из владельцев зоопарка решит продолжить работу без лицензии - им грозят штрафы.

- Осуществление деятельности без специального разрешения, в нашем случае - лицензии, подразумевает административную ответственность, - предупредила Светлана Шамбазова. - Мы составляем протокол и направляем его в суд. Сумма штрафа - 40 тысяч рублей.

В 2022 году продолжают работу в правовом поле лишь восемь дельфинариев и Алуштинский аквариум, которым удалось выполнить все требования Россельхознадзора. Остальным на устранение нарушений может понадобиться несколько месяцев.