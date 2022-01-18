В Крыму владелец параплана осужден за падение туристки в полете

Ялтинский городской суд вынес приговор местному жителю, который организовал небезопасные для туристов полеты на параплане на плато Ай-Петри. В результате один из полетов завершился тяжелыми травмами 17-летней любительницы экстрима из Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Республики Крым.

В суде гособвинителю удалось доказать, что подсудимый не имел лицензии и сертификата на перевозки пассажиров воздушным транспортом, хотя параплан модели "Takoo 4 Tandem niviuk" относится к нему. Тем не менее летом 2020 года обвиняемый без достаточной теоретической подготовки и инструктажа пассажира взялся за 8000 рублей предоставить услугу полета над плато гостье с Алтая. Владелец параплана не только не проверил безопасность места посадки пассажира, но и не получил сведения о безопасных для полета погодных условиях.

В районе юго-восточного склона плато горы Ай-Петри параплан при посадке упал с высоты 20-30 метров. В результате девушка получила серьезные повреждения - сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела.

Пилоту инкриминировали пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, - сообщили в прокуратуре РК. - Удовлетворен и иск потерпевшей стороны - с подсудимого взыскано в счет возмещения вреда 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.