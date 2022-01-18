В Сочи в самолет при заходе на посадку ударила молния

В Сочи рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиров отмененного рейса переоформили на следующий рейс авиакомпании. Предварительное время вылета из Сочи в Москву (Домодедово) намечено на 20.55.

- В районе аэропорта Сочи сохраняются сложные погодные условия, сопровождаемые порывистым ветром, ливнями и грозами, - уточнили в ведомстве. - По данным на 18.30 18 января, еще два рейса, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные воды.

Как ранее писала "РГ", в первой половине дня в аэропорту Сочи самолет не смог приземлиться из-за мощного ветра.

Аэропорт Сочи по-прежнему работает в штатном режиме. Улучшение погодных условий ожидается после 21.00.