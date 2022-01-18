Видео: В аэропорту Сочи самолет не смог приземлиться из-за мощного ветра

Сильнейший ветер на Черноморском побережье Краснодарского края нарушил работу аэропорта в Сочи. Воздушные суда в первой половине дня с трудом заходили на посадку. Три самолета отправили на запасные аэродромы. Аэропорт при этом не закрыли, он работает в обычном режиме.

- Аэропорт Сочи работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. Но в связи с изменениями направления и силы ветра возможны коррективы в расписании, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Порывы ветра над летным полем, по данным синоптиков, достигали 16 метров в секунду. В течение дня на запасной аэродром в Минеральных водах ушли рейсы из Магнитогорска и Москвы, а другой рейс из столицы приземлился в Анапе.

Тем временем в Сети появилось видео того, как один из бортов пытается приземлиться, но из-за сильного бокового ветра не может стабилизироваться и уходит на второй круг, едва не коснувшись шасси взлетной полосы.

Как сообщалось ранее, днем временно прекратил работу аэропорт Краснодара. Там взяли перерыв для расчистки полос от снега.