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18.01.2022 09:08
Рубрика: Общество

На Урале родился первый теленок с отредактированным геномом

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН" Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"
Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"

Совершенно обычный на первый взгляд пятнистый черно-белый теленок родился в Екатеринбурге. И хотя внешне он такой же, как его сородичи, на самом деле это животное - результат долгого и кропотливого труда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринаров.

Фото: iStock
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Как рассказали в уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН, команда специалистов три года работала над тем, чтобы разработать уникальную технологию редактирования генома крупного рогатого скота с целью получения животного с заданными параметрами.

Основными мишенями для ученых стали участки ДНК, отвечающие, в частности, за восприимчивость к лейкозу - это очень распространенная у коров инфекция, при этом продавать молоко от таких пеструшек запрещено. Также исследователи озадачились тем, чтобы получаемое от коров молоко было гипоаллергенным и могло стать основой для детских смесей и диетических продуктов.

Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"

Ну а начали работу с комолости (отсутствия рогов) - сегодня животные нередко травмируют друг друга и персонал на фермах, в будущем селекционеры хотели бы исключить этот момент из животноводства. Этот признак удобно использовать как маркер - сразу видно: получилось или нет.

"Идея проекта заключается в том, чтобы объединить передовые разработки в эмбриологии, молекулярной биологии, генной инженерии, ветеринарной репродуктологии для создания животных с улучшенными признаками не за 7-10 поколений, а в короткие сроки - путем прямого внесения небольших изменений в геном распространенных на Урале голштинизированных черно-пестрых коров", - пояснила Анна Кривоногова, руководитель проекта, доктор биологических наук.

Фото: ФГБНУ "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН"

Редактирование генома - процесс невероятно сложный. На первоначальном этапе ученые определили участок ДНК, где находится нужный ген, затем нашли способ, как доставить в клетку систему редактирования, чтобы заблокировать тот участок генома, который не нужен.

"Для этого они использовали технологию CRISPR/Cas9, которая позволяет изменять фрагменты ДНК. Для живой клетки любое вмешательство - это стресс. Поэтому много раз ученые сталкивались с ситуацией, когда клетка замирала и прекращала делиться", - рассказали в УрФАНИЦ УрО РАН.

Спустя годы проб и ошибок первый "генетически модифицированный" теленок появился на свет и стал предметом исследования для улучшения технологии в будущем.

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