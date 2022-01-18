Видео: Вывезенные за 100 км в тундру медвежата вернулись к людям

На Ямале в вахтовом поселке Харасавэйского месторождения опять заметили двух молодых медведей. Газодобытчики предполагают, это те самые косолапые, которых в конце прошлого года вывезли за сотню километров от людей в тундру, чтобы обезопасить производственную зону.

"Хищники побывали у столовой и попали на видео. Вероятно, это медвежата Хара и Савэй", - сообщает корпоративное издание компании Газпром добыча Надым.

Напомним, целая спасательная операция развернулась в минувшем декабре: впервые в России медведей эвакуировали в естественную среду на вертолете.

Сначала животным ввели специальные ветеринарные препараты, чтобы их можно было отловить и поместить в транспортировочный бокс. Потом взяли у каждого биопробы, а на теле закрепили GPS-маяки, благодаря которым можно в режиме реального времени следить за передвижениями косолапых.

По идее, именно маяки могли бы опознать появившихся на месторождении мишек, но, как отмечают надымские газовики, скорее всего детеныши "освободили" друг друга от датчиков - это частое явление среди диких животных.

На спинах, где закрепляли оборудование, должны были остаться характерные следы, но проверить это пока не получается: косолапые не сидят на месте. Да и близко подходить к ним опасно.

"Поэтому сейчас точно неизвестно, действительно ли это медвежата Хара и Савэй. О сложившейся ситуации сразу же сообщили ученым, вопрос находится на рассмотрении в Росприроднадзоре", - пишет издание компании.