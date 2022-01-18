Видео: Вывезенные за 100 км в тундру медвежата вернулись к людям

Новости

На Дону запретили смех и шампанское при заключении брака в ЗАГСе 12:02
В Беларуси раскрыли подробности совместных учений с Россией 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 8342 новых случая COVID-19 11:55
В Беларусь в рамках проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ 11:53
Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян 11:47
В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах 11:44
В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб" 11:44
В Москве в ресторанах начали принимать оплату по QR-кодам 11:30
Названы города, где при трудоустройстве чаще всего спрашивают QR-коды 11:27
Грызлов: Мы не оставим без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси 11:22
Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75% 11:22
Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий 11:16
Посол Украины пожаловался на неуважение со стороны Берлина 11:04
В Самарской области из-за метели ограничили движение на трассе М-5 "Урал" 11:03
TikTok начал исполнение закона о "приземлении" 11:01
Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной 10:53
Попадание ракеты в Ми-17 сняли на видео 10:53
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года 10:50
Российский рынок акций обновил минимум апреля 2021 года 10:45
Запущен первый квантовый суперкомпьютер за пределами Северной Америки 10:24
В московском метро из-за упавшего пассажира остановлены поезда 10:17
Сугробы в Москве достигли полуметровой высоты 10:15
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве 10:12
Тюкавин назвал игрока "Динамо", за игрой которого следил в детстве 10:05
CNN: Глава ЦРУ Бернс встретился в Киеве с Зеленским 10:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 10:59
Рубрика: Общество

Видео: Вывезенные за 100 км в тундру медвежата вернулись к людям

Текст: Татьяна Воробьева

На Ямале в вахтовом поселке Харасавэйского месторождения опять заметили двух молодых медведей. Газодобытчики предполагают, это те самые косолапые, которых в конце прошлого года вывезли за сотню километров от людей в тундру, чтобы обезопасить производственную зону.

Фото: an Fox / istock
На Ямале создан "медвежий спецназ" из-за часто выходящих к людям хищников

"Хищники побывали у столовой и попали на видео. Вероятно, это медвежата Хара и Савэй", - сообщает корпоративное издание компании Газпром добыча Надым.

Напомним, целая спасательная операция развернулась в минувшем декабре: впервые в России медведей эвакуировали в естественную среду на вертолете.

Сначала животным ввели специальные ветеринарные препараты, чтобы их можно было отловить и поместить в транспортировочный бокс. Потом взяли у каждого биопробы, а на теле закрепили GPS-маяки, благодаря которым можно в режиме реального времени следить за передвижениями косолапых.

По идее, именно маяки могли бы опознать появившихся на месторождении мишек, но, как отмечают надымские газовики, скорее всего детеныши "освободили" друг друга от датчиков - это частое явление среди диких животных.

На спинах, где закрепляли оборудование, должны были остаться характерные следы, но проверить это пока не получается: косолапые не сидят на месте. Да и близко подходить к ним опасно.

"Поэтому сейчас точно неизвестно, действительно ли это медвежата Хара и Савэй. О сложившейся ситуации сразу же сообщили ученым, вопрос находится на рассмотрении в Росприроднадзоре", - пишет издание компании.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО РГ-Видео

Главное сегодня

МИД РФ: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
Вашингтон: Решение о санкциях против России еще не принято
На Украине не исключили "воровство" российского газа
В Казахстане завели почти 700 уголовных дел после массовых беспорядков
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе