Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ

В России на второй неделе 2022 года среди всех возрастных групп регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущими двумя неделями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным специалистов, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышены в 46 регионах России, передает РИА Новости. Отмечается также, что прививки от гриппа сделали более 68,5 миллиона человек - это 46,9% от численности населения страны.

Ранее стало известно, что в регионах России обнаружено 126 различных штаммов вируса гриппа. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева (Санкт-Петербург) на основе данных собственного мониторинга. При этом повода для беспокойства нет. 87 из выявленных штаммов оказались родственными тому, что вошел в состав вакцин от гриппа, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для Северного полушария в текущем сезоне.