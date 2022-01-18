Российские ученые сообщили о наблюдении за приближающимся к Земле астероидом

Телескопы Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН следят за астероидом 7482 (1994 РС1), сближающимся с Землей. Об этом говорится в сообщении института, опубликованном в Instagram.

В ночь на 17 января за объектом наблюдали с помощью телескопа ОРИ-22 в Кастельгранде в Италии. Отмечается, что фотометрические наблюдения астероида 1994 РС1 позволят уточнить период его вращения, а также определить форму. Специалистами уже получены предварительные результаты по форме астероида. В публикации также подчеркивается, что астероид не опасен для Земли.

О приближении 7482 (1994 РС1), который в диаметре превышает километр, ранее сообщили в НАСА. По данным американского космического ведомства, 18 января небесное тело окажется на расстоянии менее двух миллионов километров от нашей планеты. Астероид пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч, передает ТАСС.