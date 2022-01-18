Самые ожидаемые сериалы 2022 года

Нового года сайт Кино-Театр.ру произвел подсчеты - сколько в 2021 году вышло в России сериалов. По их данным, общее число многосерийных фильмов перевалило за три сотни. Среди них проектов свыше четырех серий, вышедших на ТВ и стриминговых платформах, - 229 (в 2020 году - 152). Из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента).

Однако в 2022 году сериалов в России будет еще больше - сомневаться не приходится. И выбрать среди них самые ожидаемые дело непростое. Поэтому в этой статье мы основывались на том, что уже на этой неделе выходят четыре сериала, к которым еще в процессе создания было привлечено повышенное внимание. И это только лишь в интернете - в различных онлайн-кинотеатрах. Но сегодня - время, когда сериалы "кочуют" из интернета на ТВ и обратно. Поэтому в статье назовем еще и проекты, которые заготовили телеканалы. Но предупреждаем честно - это лишь верхушка айсберга. По мере выхода сериалов, "РГ", как обычно, будет рассказывать о самых любопытных из них.

"Карамора". На Start с 20 января

В центре событий первого сериала режиссера Данилы Козловского - вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века.

Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

В картине сыграли: Данила Козловский, Дарья Балабанова (кинодебют), Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Один Байрон и многие другие.

"Этерна". На "Кинопоиске" с 20 января

"Этерна. Часть первая": - фэнтези-сага по циклу романов Веры Камши "Отблески Этерны". Это пролог первой части проекта, который рассказывает предысторию мира Кэртианы и ее главных героев и великих домов.

Мир под названием Кэртиана был создан четырьмя богами тысячи лет назад. Покинув свое творение ради борьбы со злом, боги оставили править миром короля Ракана и четверых своих наследников - Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они стали родоначальниками Великих домов, а их потомки - Людьми Чести. Спустя сотни эпох боги так и не вернулись, и в Кэртиане настали смутные времена.... Сериал сравнивают с российской "Игрой престолов".

В "Этерне" снимались Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Сергей Горошко, Валентина Ляпина, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилев, Юрий Беляев, Вениамин Смехов и другие.

"Бег улиток". На Kion с 19 января

В центре сюжета психологического триллера - истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и журналистки-расследовательницы.

Двух героинь сыграла одна актриса - Дарья Урсуляк. Марина номер один работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. От эмоционального и физического перенапряжения у героини случается инсульт, после которого она замечает нарастающие провалы в памяти. Марина пытается спасти свою пациентку Леру, которая оказалась в кризисном центре после предполагаемого насилия, но теряется во времени и пространстве. Ее муж-ученый пытается найти средство от болезни Альцгеймера и вылечить жену, экспериментируя с ядом улиток. Историей девочки - жертвы насилия - занимается и журналистка-расследовательница Марина номер два.

Главные роли в сериале также исполнили Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. Режиссер "Бега улиток" Стас Иванов в 2021 году снял сериал НТВ "Немцы".

Напомним, что это - экранизация одноименного романа Александра Терехова с Евгением Коряковским в главной роли.

"Ресторан по понятиям". На Premier с 20 января

Сериал рассказывает о четырех преступниках, которые создают успешный ресторанный бизнес. По сюжету - вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька - вместе выходят из тюрьмы. Друзья задумывают совершить свое последнее крупное ограбление вместе, чтобы денег хватило на всю оставшуюся честную жизнь. Бывшие заключенные арендуют ресторан рядом с банком. По плану, они, пользуясь удобным прикрытием, сделают подкоп к хранилищу с деньгами. Но неожиданно ресторан с тюремной кухней и хамским отношением персонала становится очень популярным у посетителей.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев, Иван Кокорин, Ирина Темичева и другие.

Во всех онлайн-кинотеатрах страны

На Start готовится к выходу сериал "Алиса не может ждать" - история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительской поддержки. Алисе - пятнадцать, учителя устали вызывать в школу ее маму. Но девочка узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет... В ролях: Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Полина Цыганова и другие.

Еще один проект Start - "Черная весна". Он также о подростках. 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб "Черная весна", существующий по законам справедливости и чести. В ролях также Артем Кошман, Валентин Анциферов, Никита Кологривый, Софья Донианц, Николай Фоменко, Ольга Цирсен, Мария Шашлова, Сергей Гилев и другие.

Premier обещает в этом году, наконец-то, порадовать сериалом "Идентификация" Владлены Санду с Леной Трониной и Романом Васильевым в ролях. Это сложная психологическая история, поднимающая проблему эмиграции, женщины в различных культурных и религиозных контекстах и простой человечности.

Также на Premier - сериал "Аврора" - черная комедия Романа Волобуева о влиянии прошлого на настоящее. В главных ролях Лена Тронина, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Ольга Богомазова и другие.

На Okko - появится мини-сериал "Номинация". Режиссер - Надежда Михалкова. Вместе с сестрой Анной Михалковой они исполнят главные роли в проекте. "Номинация" рассказывает историю младшей представительницы кинематографической династии Веры, которая берется снимать халтурный заказной фильм. Однако неожиданно для нее самой этот фильм становится главным в ее жизни. Обещан сервисом и второй сезон "Чикатило", в котором будет и развязка истории. И еще один проект Okko - сериал "Оффлайн" с Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссер - Кирилл Плетнев. Рассказывает о людях, которые живут двойной жизнью. Онлайн - они успешны, а оффлайн - не совсем честны.

Первый канал в новом году выпустит в телеэфире историческую сагу "Собор". Виктор Сухоруков и Любовь Аксенова появятся в главных ролях проекта "Цыпленок жареный", действие картины разворачивается весной 1921 года после введения в стране НЭПа. От создателей "Угрюм-реки" также ожидается новый проект - режиссер Юрий Мороз и студия "Русский проект" представят сериал "Деревенская драма", в котором снялись Алексей Филимонов, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова.

Масштабный приключенческий сериал "Русский пленник" (рабочее название), события которого развиваются на стыке XVI и XVII веков. А также - четырехсерийный нуар-детектив "Молчание" режиссера Дмитрия Петруня с Леонидом Бичевиным в главной роли. Действие сериала развивается в 1947 году в маленьком поселке под Выборгом. Также зрителей ждет сериал "Инкубатор" режиссера Екатерины Шагаловой, который затрагивает тему суррогатного материнства. В главных ролях - Ингеборга Дапкунайте и Станислав Бондаренко.

Канал "Россия 1" приготовил для зрителей сериал "Елизавета". Любовь, дворцовые интриги... И на фоне всего этого вершится история страны. Прежде чем стать великой императрицей и защитить Россию от хаоса и смуты, Елизавете предстоит через многое пройти. Режиссер-постановщик Дмитрий Иосифов. В ролях: Юлия Хлынина, Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко и другие.

Сериал Валерия Тодоровского "Надвое" снят также для "России 1". Современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В Северной столице Костя и Саня знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни… В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина.

"Чайки" - многосерийный фильм о том, как женскую волейбольную команду из Калининграда "Чайка" вынужден возглавить Максим Тополь - тренер резкий, со сложным характером. Он намерен вывести спортсменок в чемпионы. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. Режиссер Антон Сиверс. В ролях: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова и другие.

"Васнецова" - этот сериал "России 1" - ремейк популярного французского детективного сериала "Кандис Ренуар" (Candice Renoir). Главная героиня - майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова в исполнении Анны Михалковой. Режиссер Алексей Андрианов. Также снимались Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Виктор Васильев, Саид-Магомед Хасаев и другие.

В "запасниках" у канала НТВ - комедийный детектив "Вспышка". Этот сериал - история о двух противоположностях: один - трудолюбивый недотепа, другой - гениальный раздолбай, не желающий взрослеть и нести ответственность, но вместе они раскрывают сложные, неподъемные дела. Главные роли в картине исполнили Иван Охлобыстин и Григорий Некрасов.

Также канал "приманит" зрителей остросюжетным детективом "Золото". Это российская адаптация популярного французского сериала "Зеленое золото" (Ouro Verde), мировая премьера которого состоялась в январе 2017 года. В отечественной версии главные роли исполнили заслуженный артист России Евгений Дятлов и молодой актер театра и кино Илья Антоненко. По сюжету студент геофака МГУ Гоша Ожегов вынужден уйти из университета. Чтобы закончить вуз и получить диплом, ему нужно пройти стажировку геологоразведчиком в крупной компании "Алай золото", проводящей геологоразведку в глухом и малоизученном районе Восточной Сибири. Гоша отправляется в крошечный поселок Коломаха, где встречает местного авторитета Антона...