Указ главы Республики Тыва от 17 января 2022 года № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва (далее - Правила);

Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" (далее - Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва);

Порядок осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях".

2. Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" осуществляются в пределах установленной штатной численности органов исполнительной власти Республики Тыва, но не менее численности должностных лиц, указанных разделом III Перечня органов исполнительной власти Республики Тыва.

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва, главным врачам медицинских организаций:

1) оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом;

2) подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и получающих лечение амбулаторно;

3) обеспечить контроль и уровень охвата тестированием населения - не менее 300 тестов на 100 тысяч человек (не менее 1000 исследований в сутки), обеспечив кратное наращивание объёмов охвата тестированием;

4) обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счёт проведения своевременной вакцинации не привитых и переболевших и своевременную ревакцинацию иммунизированных - охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должен составлять не менее 80 процентов от количества взрослого населения Республики Тыва;

5) принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и кратно нарастить темпы повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

в трудовых коллективах;

не работающих граждан, не состоящих на учете по безработице в Центрах занятости населения, с выявлением по месту жительства (по врачебным участкам) при содействии органов местного самоуправления;

не работающих граждан, получающих пособие по безработице и граждан, потерявших работу или не имеющих работу, обратившихся в службу занятости населения и поставленных на учет как безработный - при содействии Центров занятости населения;

лиц пенсионного возраста, получающих пенсию по старости и за выслугу лет - по месту жительства (по врачебным участкам) - при содействии работников отделений Пенсионного Фонда по Республике Тыва и органов местного самоуправления;

лиц, занятых в отрасли сельского хозяйства, членов крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей - при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва и органов местного самоуправления;

6) обеспечить проведение активных мероприятий по увеличению охвата вакцинацией лиц старше 60 лет, на каждом врачебном участке;

7) обеспечить использование в медицинских организациях экспресс-тестов с целью раннего выявления носителей новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8) обеспечить готовность лабораторий к тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), грипп и ОРВИ в условиях массового поступления больных, дополнительно проработать вопросы дифференциальной диагностики в лечебной сети. Обеспечить наличие реактивов для проведения лабораторных исследований;

9) принять дополнительные меры по снижению рисков внутрибольничных инфекций, обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в медицинских организациях, проведение внеплановых генеральных уборок в условиях дезрежима;

10) обеспечить контроль за неснижаемым запасом противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях;

11) обеспечить организацию работы по обязательности сбора эпидемиологического анамнеза при обращении граждан за медицинской помощью, у лиц с положительными результатами ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с целью определения лиц, прибывших из-за рубежа (из эпидемиологически неблагополучных стран по распространению варианта "омикрон");

12) провести широкую информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после перенесенной ковид-инфекции;

13) обеспечить готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе службы скорой медицинской помощи;

14) усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, обеспечить контроль со стороны эпидемиологов медицинских организаций;

15) обеспечить контроль за соблюдением повсеместного обязательного масочного режима и социального дистанцирования.

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству образования Республики Тыва:

1) обеспечить организацию круглосуточного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих в стационарных организациях социального обслуживания и организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с проведением ежедневной термометрии и опроса о состоянии здоровья, а также организацию оказания им своевременной медицинской помощи;

2) обеспечить в надлежащем объеме работников организаций средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, кожными антисептиками в соответствии с действующими требованиями;

3) обеспечить мониторинг состояния здоровья сотрудников организации с измерением температуры тела по показаниям в течение рабочего дня и незамедлительным отстранением от работы лиц с признаками острых респираторных инфекций;

4) запретить проведение в организациях любых массовых мероприятий;

5) в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечить допуск в коллектив вновь поступающих на проживание граждан, в том числе несовершеннолетних, после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, обеспеченной в организации;

6) обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях и контактных поверхностей, соблюдение работниками и проживающими гражданами правил личной и общественной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому, в целях недопущения групповых вспышечных инфекционных заболеваний;

7) обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции за счёт проведения своевременной вакцинации не привитых и переболевших и своевременную ревакцинацию иммунизированных - обеспечить полный охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8) обеспечить запрет на допуск посторонних лиц, за исключением работников заступающей смены на 14 дней, на объекты с особой социальной значимостью в целях предупреждения заноса инфекции в закрытые коллективы до особого распоряжения - в детские организованные коллективы, дома-интернаты, тубсанаторий, детский дом, дом ребенка, центры социальной помощи, школы-интернаты, в другие организованные коллективы взрослых с совместным проживанием (общежития, вахтовые поселки и другое).

5. Министерству образования Республики Тыва, Министерству культуры и туризма Республики Тыва, администрациям муниципальных районов и гг. Кызыл, Ак-Довурак обеспечить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях в соответствии СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19":

1) запрет на проведение любых массовых мероприятий с участием различных групп (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;

2) при входе в образовательные организации в обязательном порядке организовать "утренний фильтр" с проведением термометрии детей и сотрудников с занесением результатов в журнал;

3) закрепление отдельного учебного кабинета за каждым классом, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия);

4) работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой);

5) ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток, с обработкой всех контактных поверхностей;

6) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением санитайзеров при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

7) проведение генеральной уборки в организации не реже одного раза в неделю, обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, бумажных полотенец, туалетной бумаги, также кожных антисептиков для обработки рук;

8) регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организаций;

9) организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.

При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 2 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.

10) мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах.

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

11) для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению;

12) обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции за счёт проведения своевременной вакцинации не привитых и переболевших и своевременную ревакцинацию иммунизированных сотрудников;

13) обеспечить родительский контроль за соблюдением в школах антиковидных требований для сохранения благоприятного режима обучения школьников;

14) обеспечить контроль за соблюдением повсеместного обязательного масочного режима и социального дистанцирования.

6. Департаменту региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления Республики Тыва:

1) усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями требований и ограничений, установленных Указом Главы Республики Тыва от 04.05.2020 № 113 "О введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания", настоящего Указа Главы Республики Тыва, в том числе:

- запрета на проведение массовых мероприятий вне зависимости от места проведения (спортивных, культурных, развлекательных, деловых, праздничных торжеств и иных мероприятий с массовым участием граждан), в том числе в объектах общественного питания, в срок до 01.04.2022;

- запрета работы детских игровых комнат, развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов для детей, ночных развлекательных заведений и иных организаций, перечень которых утвержден настоящим Указом.

2) принять меры по привлечению виновных граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности по статье 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" и направления в суды.

3) представлять еженедельно информацию в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва о проделанной работе органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления Республики Тыва в разрезе каждого муниципального образования по контролю за соблюдением гражданами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами действующих ограничений согласно настоящего Указа, о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях".

Информацию о принятых мерах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва направляет ежедневно в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва.

7. Министерству цифрового развития Республики Тыва, ГТРК "Тыва", ТК "Тува 24" продолжить работу по проведению широкой информационной кампании среди населения:

1) о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с появлением нового штамма вируса и об исполнении обязательных требований при прибытии на территорию Российской Федерации требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

2) о соблюдении обязательного масочного режима, социального дистанцирования не менее 1,5 метра и иных ограничений, установленных настоящим Указом Главы Республики Тыва, в том числе напомнить о том, что при появлении любых симптомов любого острого респираторного вирусного заболевания оставаться дома и вызвать врачей, не посещать рабочее место.

8. Министерству юстиции Республики Тыва утвердить ведомственным нормативным правовым актом порядок проведения церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва с указанием следующих требований:

1) временное ограничение до особого распоряжения одновременного присутствия в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке - не более 5 человек, включая ведущего церемонии и фотографа;

2) запрет участия в церемониях государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке лиц старше 65 лет, беременных женщин, несовершеннолетних лиц.

9. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва:

оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

оказывать в пределах компетенции содействие органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления Республики Тыва в реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) Управлению Роспотребнадзора по Республике Тыва:

при получении положительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) немедленно организовать комплекс противоэпидемических мероприятий по алгоритму действий и направлять в Министерство здравоохранения Республики Тыва аналитическую справку;

продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва;

взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

3) Министерству внутренних дел по Республике Тыва:

осуществлять контроль за соблюдением гражданами повсеместного обязательного масочного режима, режима самоизоляции неработающищими гражданами, работающими, невакцинированными против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гражданами в возрасте старше 60 лет, режима изоляции контактными лицами;

осуществлять контроль за соблюдением гражданами режима изоляции с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на амбулаторном лечении, контактными лицами и лицами, возвращающимися на территорию России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим Указом Главы Республики Тыва;

привлекать виновных лиц к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ежедневно направлять в Департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва информацию о составленных протоколах об административном правонарушении с указанием количества, даты составления, органа, составившего протокол, и вынесенного решения;

4) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Тыва совместно с органами местного самоуправления (по согласованию), руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

- продолжить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, малых архитектурных форм, в местах массового скопления людей (торговые объекты, рынки, торговые базы, помещения банковских терминалов, МФЦ), на остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, наружных поверхностях торговых киосков, парковочных площадок, наружных поверхностях зданий, объектов и их прилегающих территорий, тротуаров, скамеек, наружных дверей и поручней, урн, контейнерных площадок с предоставлением отчетных сведений в Оперативный штаб Республики Тыва;

- информировать население Республики Тыва о правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва через системы оповещения населения с применением громкоговорителей в ежедневном режиме на период введения ограничительных мероприятий;

5) председателям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

организовать проведение профилактической дезинфекции в местах общего пользования, в том числе на объектах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы; с обязательной обработкой поручней, перил, дверных ручек и игровых элементов детских площадок, расположенных во дворах жилых домов;

в целях обеспечения безопасного использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье проживающих, рекомендовать проводить дезинфекционные мероприятия с обязательным информированием населения о предстоящей обработке;

для проведения дезинфекции применять зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

при проведении дезинфекции использовать специальную одежду, влагонепроницаемые перчатки одноразового или многократного применения, при обработке способом орошения применять защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После завершения дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве отходов;

6) Мэрии города Кызыла, МУП "Кызылгортранс":

обеспечить регулярную обработку водителями и кондукторами рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

обеспечить проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, газелей) только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта.

Дезинфекция транспорта осуществляется после рабочей смены на территории транспортных предприятий. Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации;

обеспечить создание запаса дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для дезинфекции и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению), в том числе для обработки салонов подвижного состава;

обеспечить проведение обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового перестоя. При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки);

обеспечить проветривание салона транспортного средства общего пользования на остановочных пунктах;

рекомендовать использовать преимущественно бесконтактные средства оплаты за проезд пассажиром через онлайн-терминалы;

разместить в транспортных средствах памятки и аудиоинформирование о профилактических мерах;

обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 17 июля 2021 г. № 23 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изм. и доп.) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" о вакцинации не менее 80% водителей и кондукторов;

установить режим работы общественного транспорта до 23.00 час. по местному времени;

не допускать оказание услуг по перевозке общественным транспортом пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания;

представить сведения о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) водителей, кондукторов, оказывающих услуги перевозки на территории г. Кызыла в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;

увеличить количество общественного транспорта на маршрутах для сокращения пассажиров в салоне транспорта;

обеспечить движение автобусов строго по утвержденному графику, график движения транспорта по каждому маршруту разместить на информационных стендах на каждой остановке пассажирского транспорта;

увеличить частоту движения автобусов в целях исключения скученности пассажиров в транспортных средствах;

осуществлять перевозку пассажиров в салоне транспортного средства строго по количеству посадочных мест.

10. Координацию и контроль действий органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях", возложить на Департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

11. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Тыва от 14 июля 2021 г. № 231 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 233 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 2 августа 2021 г. № 259 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 4 августа 2021 г. № 265 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 23 августа 2021 г. № 297 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 1 сентября 2021 г. № 319 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 8 сентября 2021 г. № 332 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 и от 1 сентября 2021 г. № 319";

Указ Главы Республики Тыва от 20 сентября 2021 г. № 356 "О внесении изменений в пункты 4 и 5 Обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва";

Указ Главы Республики Тыва от 22 сентября 2021 г. № 363 "О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Тыва по вопросам введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва";

Пункт 2 Указа Главы Республики Тыва от 22 октября 2021 г. № 462 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 29 октября 2021 г. № 470 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 8 ноября 2021 г. № 479 "О внесении изменений в пункт 5 Обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва";

Указ Главы Республики Тыва от 19 ноября 2021 г. № 493 "О внесении изменений в Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва";

Указ Главы Республики Тыва от 3 декабря 2021 г. № 517 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 17 декабря 2021 г. № 539 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223";

Указ Главы Республики Тыва от 13 января 2022 г. № 21 "О внесении изменений в Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва".

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

13. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

14. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта.

Глава Республики Тыва В.Ховалыг





Утверждены Указом Главы Республики Тыва от 17 января 2022 года № 30





Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва

1. Граждане обязаны до особого распоряжения соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу легковым такси.

Органы государственной власти Республики Тыва, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установления специального режима допуска нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

2. Ограничения, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

3. Неработающие граждане, работающие, невакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), граждане в возрасте старше 60 лет, находящиеся на территории Республики Тыва, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

4. Посещение гражданами, в том числе работниками, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва, государственных и муниципальных учреждений, объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров, церемонии торжественной регистрации брака возможно только при предъявлении QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесенного за последние полгода заболевания, отрицательного ПЦР-теста в течение 48 часов после его получения.

Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном заболевании -новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код.

5. Приостановить до особого распоряжения, за исключением работы объектов и проведения мероприятий, указанных в подпункте 1 и 2 настоящего пункта, которые приостанавливаются до 01.04.2022:

1) детских игровых комнат, развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов для детей, ночных развлекательных заведений, в том числе ночных клубов;

2) проведение массовых мероприятий вне зависимости от места проведения (спортивных, культурных, развлекательных, деловых, праздничных торжеств и иных мероприятий с массовым участием граждан), в том числе в объектах общественного питания.

Собственники и иные законные владельцы объектов общественного питания обязаны обеспечить соблюдение настоящего подпункта.

Ограничительные мероприятия, указанные в настоящем подпункте, не распространяются на деятельность объектов культуры, в отношении которых настоящим Указом установлены иные ограничительные мероприятия.

3) организаций, имеющих сауны, спа-салонов, за исключением их нахождения в гостиницах для доступа постояльцев;

4) работу театра, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров, выставок, занятия в творческих коллективах, иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, за исключением ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола", кинотеатра (ООО "Найырал"), ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва" (Дома народного творчества г. Кызыла), ГАУ "Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова", ГБУ "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел", ГБУ "Тувинский государственный театр кукол";

5) оказание организациями и индивидуальными предпринимателями гражданам услуг общественного питания в период с 23.00 до 06.00 час. по местному времени, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий;

6) деятельность по организации конференций и выставок, ярмарок;

6. Установить, что отдельные организации, индивидуальные предприниматели осуществляют деятельность до особого распоряжения с учетом следующих ограничений:

1) объекты общественного питания (закусочные, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, столовые, кафе, кафетерии, придорожные кафе, рестораны) при условии:

- соблюдения режима работы в период с 06.00 до 23.00 час. по местному времени, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий;

- соблюдения заполняемости зала обслуживания не более 50 процентов посадочных мест, если организации, индивидуальные предприниматели не включены в реестр организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- соблюдения заполняемости зала обслуживания не более 75 процентов посадочных мест, если организации, индивидуальные предприниматели включены в реестр организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Реестр организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ведется Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва.

Порядок ведения реестра организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определяется Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва.

- наличия у сотрудников предприятия сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней), либо результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);

- санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер в организации:

"утреннего фильтра" в целях выявления заболевших сотрудников и своевременной изоляции, с фиксацией в журнале;

исправности работы санитайзеров для бесконтактного обеззараживания рук у входов в здания и помещения;

генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа, дезинфекции помещений, посуды и инвентаря;

использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

обеспечения соблюдения потребителями, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) объекты, оказывающие парикмахерские услуги, салоны красоты, салоны маникюра, массажные салоны при условии заполняемости помещения не более 50 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения), организации предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или в парикмахерской;

3) гостевые дома, базы отдыха при условии размещения посетителей не более 30 процентов от площади помещения и наличия у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней), либо результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);

5) торговые объекты, объекты розничной торговли, торговые центры и комплексы, предприятия непродовольственной торговли с соблюдением требований по вакцинации работников и при условии:

- генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа, дезинфекции помещений, инвентаря;

- использования в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- обеспечения соблюдения потребителями, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

6) фитнес-клубы, фитнес-залы, тренажерные залы при условии заполняемости помещения не более 50 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения) с преимущественным осуществлением обслуживания потребителей по предварительной записи (абонентское обслуживание);

7) физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные объекты при условии заполняемости помещения не более 50 процентов исключительно для возобновления тренировок спортсменов, участвующих в мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год, без привлечения зрителей, , при условии обеспечения вакцинации спортсменов, тренеров и работников данных спортивных объектов против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8) бани, прачечные, химчистки, ателье при условии заполняемости помещения не более 50 процентов с соблюдением комплекса санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против COVID-19;

9) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) при условии организации приема граждан по предварительной записи с учетом заполняемости не более 50 процентов от общей вместимости помещений для посетителей;

10) ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола", кинотеатр (ООО "Найырал") при условии заполняемости не более 50 процентов от посадочных мест для посетителей;

11) организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, при условии наполняемости учебной группы не более 25 процентов от площади помещения для размещения обучающихся;

12) организации, имеющие плавательные бассейны, ледовые катки, при условии заполняемости не более 50 процентов от площади помещения для посетителей с преимущественным осуществлением обслуживания потребителей по предварительной записи (абонентское обслуживание);

13) ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва" (Дом народного творчества г. Кызыла), ГАУ "Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова", ГБУ "Тувинский государственный театр кукол", ГБУ "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел" при условии заполняемости не более 25 процентов от посадочных мест для посетителей и соблюдения комплекса санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

7. Работодателям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

1) обеспечить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контроль за соблюдением повсеместного обязательного масочного режима и социального дистанцирования, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях и контактных поверхностей, соблюдение работниками правил личной и общественной гигиены, рекомендаций медицинских работников, организацию "утреннего фильтра" с термометрией на входе, использование санитайзеров, служебного транспорта для подвоза работников;

2) обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) и формирования иммунитета;

3) обеспечить до особого распоряжения перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в случае наличия у них медицинского противопоказания от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденного медицинским заключением;

4) обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, перевод на дистанционный режим работы беременных женщин независимо от срока беременности;

5) обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19);

6) рассмотреть возможность перевода на дистанционный режим не менее 30 процентов работников;

7) допускать на личный прием граждан в организациях при наличии у гражданина QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода заболевания, QR-кода, подтверждающего наличие отрицательного ПЦР-теста на 48 часов, в случае отсутствия у гражданина QR-кода рекомендовать гражданам подавать документы через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений;

8) не допускать на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания;

9) обеспечить проведение совещаний в режиме видеоконференцсвязи;

10) перенести на более поздние сроки проведения всех массовых мероприятий;

11) обеспечить наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, перчаток), кожных антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств;

12) обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции за счёт проведения своевременной вакцинации не привитых и переболевших и своевременную ревакцинацию иммунизированных сотрудников - не менее 80 процентов;

13) усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

14) в целях разгрузки общественного транспорта, для минимизации контактов, для работников рассмотреть возможность организации доставки на работу (и с работы) транспортным средством организации, со сбором (высадкой) работников в определенных точках города.

8. Перечень муниципальных районов и городов Республики Тыва (с указанием кодов по ОКТМО), на территории которых вводятся ограничительные мероприятия, указанные в настоящих Обязательных правилах, приведен в приложении № 1 к настоящим Правилам.





Приложение № 1 к Обязательным для исполнения гражданами и организациями правилам поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва





Перечень муниципальных районов и городов Республики Тыва (с указанием кодов по ОКТМО), на территории которых вводятся ограничительные мероприятия

№ п/п / Наименование муниципального района и города Республики Тыва / Код ОКТМО

1. г. Кызыл - 93701000

2. г. Ак-Довурак - 93703000

3. Бай-Тайгинский район - 93605000

4. Барун-Хемчикский район - 93610000

5. Дзун-Хемчикский район - 93615000

6. Каа-Хемский район - 93620000

7. Кызылский район - 93622000

8. Монгу н-Тайгинский район - 93625000

9. Овюрский район - 93630000

10. Пий-Хемский район - 93635000

11. Сут-Хольский район - 93638000

12. Тандинский район - 93640000

13. Тере-Хольский район - 93643000

14. Тес-Хемский район - 93645000

15. Тоджинский район - 93650000

16. Улуг-Хемский район - 93654000

17. Чаа-Хольский район - 93656000

18. Чеди-Хольский район - 93657000

19. Эрзинский район - 93658000







