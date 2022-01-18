В Беларусь в рамках проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ

В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Беларуси начали прибывать подразделения из состава ВС РФ. Как сообщили в минобороны Беларуси, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа. На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач.

Как заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Беларуси.

Проверка пройдет в два этапа. Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.