В Беларуси раскрыли подробности совместных учений с Россией

Совместное оперативное учение вооруженных сил России и Беларуси "Союзная решимость - 2022" пройдут с 10 по 20 февраля, уточнили в военном ведомстве Беларуси. В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию республики уже начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, информирует БЕЛТА.

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа", - рассказали в министерстве, пояснив, что на данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач.

Комментируя предстоящие маневры, заместитель начальника Генштаба ВС РБ Павел Муравейко обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию европейских стран. По его словам, численности натовского контингента хватит для того, чтобы спровоцировать и развязать любой международный конфликт.

"Кроме того, сегодня продолжается резонансная провокация, вызванная так называемым миграционным кризисом, - отметил военачальник. - В Польше развернуто более 20 тысяч военнослужащих, из них 15 тысяч - это представители сухопутных войск, в Прибалтике - более 12 тысяч военнослужащих, это представители армии, полиции, пограничной службы".

Представитель генштаба подчеркнул в этой связи, что наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции. "Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, - рассказал Муравейко. - На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название - "Союзная решимость - 2022".

Как уже информировал "СОЮЗ", белорусский руководитель уже утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил СГ, которое будет проводиться на западных и южных границах Беларуси.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Лукашенко, заслушивая доклад о замысле учения.

Президент при этом подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

В период проведения комплексной проверки будет произведена перегруппировка на территории Беларуси достаточно большого контингента, с которым будет отрабатываться ряд задач: по защите Союзного государства на южном операционном направлении как в воздушном пространстве, так и на суше. Также будут выполнены задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Запланирована проверка военно-логистической системы по обеспечению перегруппировки на большие расстояния. "Результатом проводимых мероприятий будет проверка военной составляющей Союзного государства по реагированию на риски и вызовы военной безопасности", - сказал начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич.

Комплексная проверка вооруженных сил пройдет в два этапа, добавил он. "В ходе первого - перегруппировка, занятие исходных положений на операционных направлениях. На втором этапе - учения, где войска отработают выполнение учебно-боевых задач, которые будут определены", - пояснил он.