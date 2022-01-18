В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян

Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской республике, погиб один человек. Среди 15 пострадавших - шесть россиян, из них один ребенок, сообщает портал Tourinews.

По данным полиции, жертвой аварии стал водитель автобуса. В настоящее время проводится расследование инцидента.

"Погибших нет. Один россиянин госпитализирован, угроза жизни отсутствует. Остальные туристы получили мелкие травмы", - сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

Ранее в компании-туроператоре сообщили, что все российские туристы были застрахованы. Они планировали вернуться на родину 19 и 20 января.