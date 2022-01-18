В Госдуме обсудили ужесточение наказаний за опасное вождение

За опасное вождение предлагается установить наказание вплоть до конфискации автомобиля. Такие предложения МВД предлагает внести в проект Нового кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой. Именно подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение и было посвящено заседание.

Напомним, сам термин "опасное вождение" был внесен в Правила дорожного движения еще в 2016 году. Согласно этому документу водителю запрещается такое вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий. А именно - невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты. А также несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствование обгону, если такие действия повлекли создание водителем угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Но ответственности за такое нарушение пока нет. В проекте нового КоАП изначально предлагалось установить такую ответственность в виде штрафа в 3 тысячи рублей просто за "опасное вождение". Однако, как сообщил на этом заседании Владимир Кузин, эту норму пересмотрели, немного расширив ее. А именно - прописав более детально, за что и какое наказание грозит.

Прописывать детально пришлось потому, что формулировка в Правилах требует изменения, а внести поправки в Правила с 1 января прошлого года невозможно. Можно только полностью переиздать этот документ. Поэтому проще сразу в КоАП закрепить за что конкретно водителя привлекут к ответственности.

Также он отметил необходимость внесения изменений в нормы, предусматривающие возможность конфискации транспортного средства как орудия правонарушения за подобные деяния. Напомним, что конфисковать автомобиль, как орудие совершения правонарушения или даже преступления сейчас нельзя. На это указал Верховный суд. Потому что эти нарушения и даже преступления - например повторная пьянка за рулем - совершаются по неосторожности, то есть без умысла. Поэтому и конфискация к нему не применима. Орудием автомобиль станет только тогда, когда водитель сознательно на нем кого-нибудь собьет.

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Андрей Корнеев рассказал о разработке систем автоматической фиксации опасного вождения.

По словам Владимира Кузина, зафиксировать опасное вождение инспектор может органолептическим методом, а потом составить протокол. К тому же каждый патрульный автомобиль оснащен видеорегистратором, запись которого будет служить доказательством такого нарушения. Что же касается автоматической фиксации, то тут возникают сложности. Для этого потребуется фиксировать несколько нарушений на довольно протяженном участке дороги. Есть сомнения, что дальности камеры для этого хватит. А если задействовать несколько комплексов на протяженном участке, то возникнут другие проблемы. Ведь не просто так ГИБДД перестала выносить постановления по превышению средней скорости. Нарушение характеризуется местом и временем его совершения. При фиксации средней скорости невозможно установить ни то, ни другое. Точно такая же сложность возникнет при выявлении в автоматическом режиме опасного вождения. К тому же разные нарушения могут при выявлении их ан протяженном участке могут оказаться в юрисдикции разных судов.