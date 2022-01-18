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18.01.2022 09:53
Рубрика: В мире

В Казахстане завели почти 700 уголовных дел после массовых беспорядков

Суды Казахстана рассмотрели 8 354 административных дела, связанных с январскими массовыми беспорядками. Из них 3 337 - лишь предупреждения без применения взыскания в виде арестов и штрафов. Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин, пишет ТАСС.

Фото: Расул Назыров/ РИА Новости
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После произошедшего в начале января в Казахстане возбуждено 695 уголовных дел.

"44 (Уголовных дела. - прим. ред.) - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест", - рассказал прокурор.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли массовые протесты, позже перешедшие в массовые беспорядки. Ранее прокуратура сообщала, что в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. В общей сложности пострадали 4578 человек.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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