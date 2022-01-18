В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах

Минэкономразвития обсуждает с бизнесом возможность повышения зарплат в регионах. Работа ведется в рамках нацпроекта "Производительность труда", заявил глава ведомства Максим Решетников.

По словам чиновника, низкопроизводительные и низкооплачиваемые рабочие места являются серьезным вызовом для экономик регионов.

"Сейчас хороший шанс снять это ограничение - наблюдается дефицит рабочей силы, а рост чистой прибыли у компаний говорит о том, что бизнес может себе позволить инвестировать в повышение эффективности, модернизацию производств, в рост зарплат", - отметил Решетников в ходе совещания с регионами.

В ноябре прошлого года глава Минэкономразвития отмечал, что средние заработные платы в России выросли на фоне снижения уровня безработицы. Тогда министр спрогнозировал, что к концу года средний показатель составит 56 тысяч рублей в месяц.