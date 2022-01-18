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18.01.2022 16:13
Рубрика: Культура

В Москве завершился музыкальный фестиваль "Возвращение"

Текст: Майя Крылова
Основанный музыкантами Дмитрием Булгаковым и Романом Минцем как дружеская и творческая встреча выпускников Гнесинской школы фестиваль "Возвращение" прошел в Москве в двадцать четвертый раз - в Малом зале консерватории. Сегодня на "Возвращении" играют представители разных школ и возрастов, проживающие в разных странах.

Среди участников последнего проекта - Борис Андрианов, Ксения Башмет, Ася Гречищева, Антон Дресслер, Дмитрий Илларионов, Яков Кацнельсон, Елизавета Миллер, Айлен Притчин, Антон Прищепа, Евгений Тонха, ансамбли "Интрада" и "Labyrinthus", многие другие музыканты.

Фото: Екатерина Ключникова/Предоставлено пресс-службой фестиваля "Возвращение"
Фото: Роман Минц - идейный вдохновитель фестиваля "Возвращение". Ирина Шымчак/Предоставлено пресс-службой фестиваля "Возвращение"

Средства на проведение организаторы в последние годы добывают за счет краудфандинга и, хоть и непросто, но успешно. Фестиваль имеет характерные особенности: смешливый буклет с полуфантастическими биографиями исполнителей, три тематических концерта (в четвертый вечер играют музыку, предложенную исполнителями), равное внимание мэтрам истории музыки и малоизвестным авторам, наличие музыкальных редкостей и раритетов, широчайший исторический диапазон, начиная со средневековья, внимание к современным композиторам. "Разношерстность" названий не бывает случайной, она всегда скреплена продуманной концепцией и чувством формы. У проекта, создавшего традицию целого поколения, есть постоянная публика, нетерпеливо ожидающая событий. И неповторимость, в прямом смысле слова, ежегодных программ: сочинения не исполняются дважды.

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича
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Концерт "Доля шутки" посвящен музыкальному смеху во всех проявлениях, от беззлобного юмора до обжигающей сатиры. Канцонетты Монтеверди, "Сакура и берлинский воздух" Лахенмана, скрещивающего традиции Европы и Японии. Уморительный опус Хиндемита "Увертюра к опере "Летучий голландец", прочитанная с листа курортным оркестром у фонтана в семь часов утра". И завершившие вечер "Три сатиры" Шенберга, где столп атональной музыки язвительно расправляется с творческими противниками.

Вечер под названием "Думы" объединил "Утреннее размышление о Божием величестве", написанное Леонидом Десятниковым на слова Ломоносова, с "Размышлением о хорале Баха", где Софья Губайдулина переживает мистику барокко и музыкальной математики. А старинный кондукт на среднеанглийском языке красиво оттенил "Медитации" русского авангардиста Николая Рославца.

Сочинений, подпадающих под тему "Первая любовь", в истории музыки много. Фестиваль отобрал, среди прочего, фортепианные пьесы Прокофьева о "Ромео и Джульетте", песни Грига-жениха, вариации флиртующего Глинки для арфы по темам Моцарта, струнный секстет молодого Брамса, любовный символизм Дебюсси и квинтет громкоголосого Коргольда, о его музыке после фестиваля возникла оживленная дискуссия в соцсетях.

И наконец, "Концерт по заявкам", где играли Пендерецкого, Зеленского и Мессиана, но главное место занял минималистский опус Гэвина Брайерса "Кровь Иисуса никогда еще меня не подводила", где записанный голос лондонского бомжа с одной фразой наложен на оркестр любого состава и мелодию произвольной длительности. После такого апофеоза остается ждать юбилейный, двадцать пятый фестиваль.

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