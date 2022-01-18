В Норвегии начали рассмотрение прошения Брейвика о досрочном освобождении

Окружной суд норвежского города Телемарк начал рассматривать прошение об условно-досрочном освобождении преступника Андерса Брейвика, виновного в совершении теракта, унесшего в 2011 году жизни 77 человек.

Процесс продлится до 20 января. Он будет проходить не в здании суда, а в тюрьме. Прокуратура Норвегии уже заявила о несогласии с тем, что Брейвика можно освободить по УДО. "Наша позиция заключается в том, что продолжающееся заключение необходимо для защиты общества", - заявила агентству Reuters главный прокурор Хульда Карлсдоттир.

В прошлом году истек минимально допустимый срок пребывания этого преступника в тюрьме по полученному приговору. И на этом основании защитой было подано прошение о досрочном освобождении.

42-летний Брейвик отбывает максимальное наказание Норвегии в 21 год, которое может продлеваться, если его признают постоянной угрозой для общества.

Напомним, что Брейвик виновен в гибели 77 человек в июле 2011 года. Он привел в действие мощное взрывное устройство в центре Осло, убив таким образом 8 человек, еще десятки получили ранения. В тот же день террорист совершил вторую атаку, расстреляв 69 участников слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии страны.

Брейвик отбывает наказание в одиночной камере из трех комнат, оборудованных компьютером без интернета, телевизором, тренажерами для занятий физкультурой и игровой приставкой. Каждое утро преступник получает свежую газету. Он также имеет право на ежедневную часовую прогулку на свежем воздухе. За десять лет тюремного заключения Брейвик учился и даже сдавал университетские экзамены с хорошим результатом. В ходе начавшегося судебного процесса Брейвику будет дана возможность дважды выступить с речью: в первый и последний день заседаний.