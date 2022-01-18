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18.01.2022 14:30
Рубрика: Видео

Видео: любитель крутить пончики разбил машину о столб

Текст: Григорий Гомельчук

"Полицейские любят пончики, но не все пончики одинаковы" - такими словами начинается пост в Facebook, опубликованный полицией калифорнийского города Антиок.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Речь там идет о пончиках, которые пытался крутить водитель белого Chevrolet Camaro на пустой парковке в районе гавани.

Видео, записанное камерой наблюдения, показывает, что мужчине удалось несколько эффектных заносов, после чего он носом въехал в фонарный столб.

Несмотря на то, что дело происходило рано утром до восхода солнца, кто-то сообщил о творящемся безобразии в полицию.

На вызов приехали сразу три экипажа и задержали водителя, который пытался скрыться с места происшествия. Его тут же отправили под арест, а разбитую машину конфисковали на срок 30 дней, хотя она и так была серьезно повреждена и не способна к передвижению своим ходом.