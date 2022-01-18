Видео: собаки показали, как нужно переходить дорогу

Опытный водитель знает, что если на его пути на обочине замерла в ожидании собака, то, скорее всего, она спокойно будет ждать, пока машина проедет, и лишь после этого, убедившись в полной безопасности, рискнет перебежать дорогу. А вот если на обочине стоит нетерпеливый двуногий пешеход, то предсказать его действия намного труднее. Будет ли он стоять, пропуская транспорт, или кинется под колеса, уверенный в том, что автомобилист успеет среагировать - такое не предугадаешь.

Очередной видеоролик, снятый на днях одном из российских городов, доказывает, что четвероногие пешеходы гораздо осторожнее на дорогах, чем хомо сапиенсы. На перекрестке, занесенном снегом и оттого еще более опасном, женщина-пешеход перебегает дорогу на красный свет. Бежит по "зебре", за что, конечно, спасибо, но вынуждает проезжающую машину притормозить, создает аварийную ситуацию.

А в трех-пяти метрах в стороне у этого перехода терпеливо стоит стайка дворняг. Знают ли они ПДД и осознанно ждут зеленого света или ориентируются на людей, замерших в ожидании - непонятно. Но пока горит красный - они столи, как замигал зеленый - аккуратно перешли дорогу. И кто после этого венец природы, разумное существо?

"Собаки умнее людей, недаром первыми в космос полетели", здраво рассудил кто-то из сетевых философов. "И пешеходам стоило бы у них поучиться, и водителям", согласились остальные пользователи.