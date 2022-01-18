Володин: Для педофилов готовим новые отягчающие обстоятельства

Работа над совершенствованием наказания для педофилов будет продолжена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты обсудят введение новых отягчающих обстоятельств. Таковые будут, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

Эти инициативы Совет Госдумы обсудит 7 февраля, уточнил Володин. "Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений", - подчеркнул спикер.

Ранее Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Речь идет о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. Кроме того, такое наказание будет назначено, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка или подростка.