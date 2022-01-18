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18.01.2022 14:06
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума во вторник, 18 января, единогласно приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Ужесточение наказания защитит детей и семьи, выразил уверенность председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект в сентябре 2021 года был внесен в Госдуму депутатами от фракции "Единая Россия" Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также секретарем генсовета партии ЕР, сенатором Андреем Турчаком. Поправки направлены на усиление ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
СК поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Сейчас ответственность по этой статье наступает только в том случае, если жертва младше 14 лет. Эту поправку одобрили во втором чтении законопроекта.

"Пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье", - заявил Вячеслав Володин.

Также высшая мера будет грозить за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. А также ессли насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка или подростка.

Среди отклоненных поправок - введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

Между тем

Парламентарии предложили также ввести наказание за пропаганду педофилии. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов и его коллеги считают, что административный штраф за такие проступки должен достигать двух миллионов рублей. Если же после привлечения к административной ответственности будет зафиксировано повторное нарушение, то это нужно квалифицировать как уголовное преступление с наказанием до десяти лет лишения свободы, подчеркнул парламентарий. Пакет законопроектов направлен на отзыв в правительство и Верховный суд.

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