СК поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов

В Следственном комитете России поддержали проект закона об ужесточении уголовной ответственности для обвиняемых в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Говоря о законодательных новеллах в области защиты прав детей, необходимо отметить, что принятый в декабре прошлого года в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за повторные преступления против половой неприкосновенности детей, предусматривающий для педофилов-рецидивистов пожизненное лишение свободы, безусловно, будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в связи с участившимися случаями такого насилия", - сообщил глава СК РФ.

"РГ" рассказывала об этом законопроекте в декабре прошлого года. Тогда он был одобрен профильным комитетом Госдумы.

Полностью интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 14.01.2022.